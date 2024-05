Arsenal-Legenden feiern mit: Como nach 21 Jahren zurück in der Serie A

Nach turbulenten Jahren mit zwei Insolvenzen hat Como 1907 die Rückkehr in die Serie A geschafft. Das hat auch mit prominenten Unterstützern und Angestellten zu tun.

Als Como Calcio letztmals erstklassig war, wurde Juventus Turin mit Edgar Davids und Alessandro del Piero Meister, Christian Vieri vor Adrian Mutu Torschützenkönig. 21 Jahre später kehrt der lombardische Klub unter neuem Namen zurück.

Am Freitagabend machte Como 1907 den Aufstieg in die Serie A mit einem 1:1 gegen Cosenza Calcio perfekt. Hatte zur Halbzeitpause noch Konkurrent FC Venedig auf Kurs gelegen, wendete sich das Blatt im zweiten Durchgang: Während Como ausglich, gab Venedig, das mit zwei Punkten Rückstand in den letzten Spieltag gegangen war, seine Führung bei Kellerkind Spezia Calcio aus der Hand, verlor mit 1:2 und muss nun den Umweg über die Play-offs beschreiten. Als erster Aufsteiger hatte bereits Parma Calcio festgestanden.

Como hat turbulente Jahre hinter sich. Nach zwei Insolvenzen mussten die Lariani zweimal in der viertklassigen Serie D neu starten und zweimal ihren Namen ändern. Seit 2017/18 heißt der Klub Como 1907 - und seitdem geht es wieder aufwärts. 2019 gelang mit dem Aufstieg in die Serie C die Rückkehr in den Profifußball, fast gleichzeitig übernahm die britische Unterhaltungsfirma SENT Entertainment den Klub.

Henry, Wise und Vardy auf der Tribüne - Fabregas mittendrin

Und seitdem weiß Como auch reichlich Prominenz hinter sich. Die beiden früheren Arsenal-Legenden Thierry Henry und Cesc Fabregas übernahmen Anteile, der ehemalige englische Nationalspieler Dennis Wise fungiert als CEO. Fabregas, der seine Profikarriere im vergangenen Sommer bei Como beendet hatte, ist derzeit Co-Trainer unter dem Waliser Osian Roberts und soll - wie schon einmal interimsweise im vergangenen November -, Chefcoach werden, sobald er die nötige Lizenz hat.

Henry und Wise waren am Freitagabend ebenfalls im Stadion Giuseppe Sinigaglia zugegen, genau wie der frühere Premier-League-Torschützenkönig Jamie Vardy, der mit Leicester City bereits aufgestiegen ist. Auf dem Platz gehört das frühere italienische Top-Talent Patrick Cutrone zu den Leistungsträgern. Der inzwischen 26-Jährige war im Sommer 2022 in seine Geburtsstadt zurückgekehrt.