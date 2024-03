Community-Wünsche inklusive: We are Football 2024 legt umfassendes Update nach

Gut drei Wochen nach dem Release gibt es das erste große Update für den Fußballmanager We are Football 2024. Besonders Community-Wünsche und die Spielsimulationen stehen dabei im Fokus.

Über 1000 neue Szenen hat Entwickler Winning Streak in We are Football 2024 hinzugefügt. Damit sollen nicht nur Zweikämpfe und Fouls mehr Variabilität erhalten, sondern beispielsweise auch das Torhüterspiel verbessert werden. Generell ist der Manager aufpoliert worden. Oder eher aufpolygoniert? Immerhin bestehen die virtuellen Spielermodelle nun aus mehr Polygonen, was mit einer feineren Optik und neuen Bewegungsabläufen einhergeht. Diese können beispielsweise bei den frischen, kurzen Jubelsequenzen bewundert werden, in denen auch die neuen KI-Spielergesichter ein Thema werden dürften.

Optik erhält weitreichende Aufwertungen

Zudem ist an der Umgebung der virtuellen Profis gearbeitet worden. Zuschauer, Rasen, Tornetze, Fahnen und auch die Wettereffekte haben ein Upgrade bekommen. Besonders dürfte angehende Manager aber freuen, dass es nun möglich sein wird, individuelle Trikots zu erstellen und dem Spiel hinzuzufügen. Gepaart mit Torhymnen und der Möglichkeit, eigene Songs in die Simulation mit aufzunehmen, soll eine noch größere Personalisierung von und Identifikation mit dem Spiel und dem eigenen Klub geschaffen werden. Zudem erfüllt Entwickler Winning Streak damit einige Wünsche der Community.

Damit für den Verein die bestmöglichen Spieler verpflichtet werden können, kann man nun aus der Zentrale direkt auf die Transferliste zugreifen. Zudem gibt es ab sofort Jugendspieler-Scouting, mit dem die Talente von morgen entdeckt werden können. Einmal gescoutet, wird mit den sportlichen Erkenntnissen auch eine Potenzialansicht hinsichtlich der Charaktereigenschaften mitgeliefert, die für die Teamzusammenstellung nicht unerheblich sind.

Neue Sponsoren statt alter Bugs

Abgerundet wird das erste große WaF-2024-Update von einem ausgeweiteten Statistik-Bereich, kleineren Anpassungen des User Interfaces und einigen weiteren Extras. Darunter beispielsweise ein neuer Mitarbeiter in Form eines Sportpsychologen, Spitznamen für Spieler, neue Sponsoren oder auch erweiterte Optionen bei der Vereinsgründung. Hierbei sollen in Sachen Stadiongröße, Startkapital und Co. nun zusätzliche Möglichkeiten für noch diversere Szenarien sorgen.

Die Updates und neuen Features abgehakt, gibt es abschließend natürlich auch einige Fehlerbehebungen. So wurde etwa die Anzahl der Karten in Spielen reduziert und die Auswirkung der Schiedsrichter-Strenge entschärft. Des Weiteren haben Doppel- und Dreifachbelastung bei Top-Teams nun einen deutlicheren Einfluss auf die Fitness und auch einige Abstürze sollen der Vergangenheit angehören.

Update 1 von We are Football 2024 ist seit dem 26. März erhältlich. Die kompletten Patch Notes findet ihr hier.