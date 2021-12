Community-Manager 'Mr. Zaro' wechselt von EA zu 2K

Gabriel 'Mr. Zaro' Zaro hatte seinen Abschied von EA SPORTS bereits Ende November verkündet - nun steht sein neuer Arbeitgeber fest: Er wechselt zu 2K.

Fast vier Jahre lang war Zaro bei Electronic Arts (EA) angestellt, zuletzt agierte er als Manager für Global Community Engagement. Sein Hauptaufgabenfeld war logischerweise die FIFA-Reihe, 'Mr. Zaro' stellte eines der obersten Sprachrohre zwischen der leidenschaftlichen, aber kritischen Anhängerschaft und dem Milliarden-Unternehmen dar.

Entsprechend überrascht waren weite Teile der Öffentlichkeit am 26. November, als Zaro verkündete, dass dies sein letzter Arbeitstag bei EA und somit an der FIFA-Reihe gewesen sei. Weniger überraschend fällt mit gewissem Hintergrundwissen seine nächste Karrierestation aus: Der Kanadier mit brasilianischen Wurzeln schließt sich 2K an - und könnte ein interessantes Indiz liefern.

Vorbereitung auf FIFA-Lizenzkauf?

Zaro ist der neue Senior Manager für Global Community Content beim Entwickler, der unter anderem für die NBA 2K-Reihe bekannt ist. Noch bekannter könnte 2K in Zukunft allerdings für eine andere Marke werden: Seit Wochen steht ein baldiges Aus der Kooperation zwischen EA und der FIFA im Raum. In diesem Zuge könnte die Lizenz für die FIFA-Reihe schon 2022 vakant werden.

Dass 2K und dessen Investoren sich zumindest bereits mit einer Akquise der Lizenz und einer damit einhergehenden Partnerschaft mit der FIFA beschäftigen, wurde Anfang November bekannt. Der Wechsel von Zaro, der die FIFA-Community kennt wie seine Westentasche, könnte ein Fingerzeig für die weitere Entwicklung dieser Gedankenspiele sein - FIFA 2K23 wird realistischer.

Zweiter Fall in gut einem Jahr

'Mr. Zaro' ist im Übrigen nicht der einzige ehemalige EA-Mitarbeiter, der in jüngerer Vergangenheit bei 2K anheuerte: Corey 'CoreySA' Andress ist dort inzwischen Head of Global Community, bis September 2020 war er noch in Vancouver angestellt - natürlich beschäftigte auch er sich bei EA in erster Linie mit den Fans der eigenen Produkte.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.