Common Goal: Orban & Co. rufen zur Ukraine-Hilfe auf

Die Common-Goal-Mitglieder Vivianne Miedema, Paulo Dybala und Willi Orban haben die globale Fußballgemeinschaft dazu aufgerufen, die Kriegsopfer in der Ukraine zu unterstützen.

Die drei Profis von Arsenal, Juventus und RB Leipzig, die zum über 200-köpfigen Team von Common Goal gehören, haben das "Team Up for Ukraine Emergency Response" gegründet, um Sofort- und langfristige Unterstützung der vom Krieg betroffenen Menschen zu erreichen. Dazu soll ein Netzwerk von einflussreiche Basisorganisationen in der Ukraine und den Nachbarländern genutzt werden.

Zu Beginn konzentriert sich die Hilfe unter anderem auf die Sicherung der Grundversorgung wie Nahrung, Unterkunft und Medikamente. Auch mittel- und langfristige Hilfe soll angeboten werden.

Vorreiter Juan Mata: Wissenswertes zu Common Goal

Alle Spenden gehen an kollektive Fonds, der direkt den Gemeinden zugewiesen werden, in denen die Ressourcen am dringendsten benötigt werden, heißt es in der Mitteilung. "Ich war in den letzten Tagen sehr bewegt von den Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine bei unseren Spielen und dem Aufruf zum Frieden", sagte Arsenal-Stürmerin Miedema. "Meine Gedanken gehen an all jene, die von dieser sinnlosen Invasion betroffen sind." Den Spielern werde oft gesagt, sie sollen sich auf das Fußballspielen konzentrieren, "aber eine geeinte Fußballindustrie kann eine unglaublich starke Kraft sein und das Leben der Menschen zum Besseren verändern".

Leipzigs Innenverteidiger Orban, der sich als jüngster Spieler der Common-Goal-Bewegung anschließt, fügte hinzu: "Fußball muss in diesem Moment mehr tun, als Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auszudrücken. Da ich ungarische Wurzeln habe, bin ich mir der Bedeutung der Nachbarländer bewusst." Dybala erklärte, es sei "herzzerreißend zu sehen, was in der Ukraine passiert. Die Welt des Fußballs ist aufgestanden und hat seine Unterstützung für die Menschen in der Ukraine demonstriert."

Über diesen Link können Sie die Initiative von Common Goal unterstützen