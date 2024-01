Comebackhoffnung jäh geplatzt: Nürnbergs Schindler fällt erneut lange aus

Christopher Schindler konnte in dieser Saison noch keine Partie für den 1. FC Nürnberg bestreiten. Und der 33-Jährige muss auf sein Comeback nun erneut lange warten.

Denn wie der 1. FCN am Mittwochnachmittag mitteilte, hat sich Schindler eine Mittelfußfraktur zugezogen und wird dem Club damit "in den kommenden Wochen im Trainings- und Spielbetrieb fehlen."

Die Verletzung habe sich Schindler bereits am Sonntag im Spielersatztraining einen Tag nach dem 3:0 zum Rückrundenauftakt gegen Hansa Rostock zugezogen. Der 33-Jährige klagte über Schmerzen im Fuß, ein Magen-Darm-Infekt ließ weitergehende Untersuchungen aber zunächst nicht zu. Diese wurden am Mittwoch mit dem niederschmetternden Ergebnis nachgeholt.

Schindler bleibt damit einer der größten Pechvögel im Kader der Nürnberger. Im Sommer 2021 wechselte er zum FCN und avancierte beim Altmeister auf Anhieb zur Stammkraft. In seinen ersten beiden Spielzeiten kam er trotz kleinerer Verletzungen sowie Krankheiten zu 56 Zweitligaeinsätzen und wurde sogar zum Kapitän gewählt.

Kreuzbandriss am Ende der Saison 22/23

Am 31. Spieltag der Spielzeit 2022/23 aber riss er sich beim 3:3 gegen den 1. FC Kaiserlautern das Kreuzband. Diese Verletzung bremste ihn seitdem aus, in der Winterpause 223/24 arbeitete er sich wieder heran und konnte im Trainingslager in Marbella (Spanien) in zwei Testspielen sogar wieder in das Geschehen eingreifen.

Dies machte Hoffnung auf ein baldiges Comeback des erfahrenen Abwehrrecken. Diese Hoffnung müssen die FCN-Verantwortlichen nun wieder begraben. Angesichts der dann fast einjährigen Verletzungspause besteht zu befürchten, dass Schindler in dieser Saison nicht mehr wird eingreifen können. Wie es dann nach dem Sommer für ihn am Valznerweiher weitergeht, ist offen, sein Vertrag läuft am Saisonende aus.