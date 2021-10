Comeback von Schult? Voss-Tecklenburg weicht aus

Jetzt sind es doch wieder vier. Nach der verletzungsbedingten Absage von Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea wollte es Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg eigentlich bei drei Torhüterinnen für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Israel am Donnerstag (18 Uhr) in Tel Aviv und am Dienstag (16.05 Uhr) in Essen belassen.

Hat seit der WM 2019 kein Spiel mehr im DFB-Trikot bestritten: Almuth Schult. imago images/foto2press