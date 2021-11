Comeback vertagt: Gosens fällt wieder aus

Er stand kurz vor seinem Comeback, jetzt der bittere Rückschlag: Nationalspieler Robin Gosens (27) fällt erneut aus.

Ende September hatte sich Robin Gosens im Champions-League-Spiel gegen Young Boys Bern (1:0) einen Sehnenabriss im Oberschenkel zugezogen und fiel seitdem aus.

Im Heimspiel gegen den FC Venedig am heutigen Dienstag wollte der Linksverteidiger eigentlich sein Comeback geben. Daraus wird erst einmal nichts. Gosens muss erneut eine Zwangspause einlegen, wie "Sky Sports Italia" berichtet. Demnach erlitt er im Training einen Rückschlag und wird wohl den Rest des Jahres weiterhin zuschauen müssen.

Im Oktober und November hatte Gosens nicht nur Atalantas Serie-A- sowie Champions-League-Partien verpasst, sondern auch die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft.

Vor seiner Verletzung hatte der 27-Jährige, unter Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini längst unumstrittener Stammspieler, alle Pflichtspiele seines Vereins absolviert - sechs in der Liga, zwei in der Champions League. Gosens traf in der Serie A beim 2:1 gegen Sassuolo und zuvor in der Königsklasse bei Villarreal (2:2). In der vergangenen Spielzeit hatte er wettbewerbsübergreifend zwölf Tore und acht Assists gesammelt.