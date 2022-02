Comeback und Abschiedstour zugleich: Del Potro in Buenos Aires

Juan Martin del Potro hat sein Karriereende verkündet. Der immer wieder von Verletzungen geplagte Argentinier wird aber nochmal auf der Tour aufschlagen.

Juan Martin del Potro war sicher eines der größten Talente seiner Generation. Den größten Erfolg feierte der "Turm von Tandil" im Jahr 2009, als er die US Open gewann - der erste und einzige Grand-Slam-Sieg seiner Karriere. Insgesamt 22 Titel holte der Argentinier auf der Tour.

Zu der Karriere des Mannes mit der krachenden Vorhand gehört aber auch, dass er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und deswegen lange Pausen einlegen musste. Das letzte Match bestritt del Potro im Sommer 2019 - nach einem Bruch der Kniescheibe konnte er bislang nicht auf die Tour zurückkehren.

Das ändert sich jetzt im Februar, denn der 33-Jährige peilt kommende Woche im Heimspiel bei den Argentina Open in Buenos Aires sein Comeback auf der ATP-Tour an - es wird zugleich sein Abschied vom Profi-Tennis sein. Del Potro kündigte nämlich in einer emotionalen Pressekonferenz sein Karriereende an. Seine Fans erhalten so nun aber noch einmal die Chance, ihn noch einmal spielen zu sehen. Zum Auftakt trifft er auf Landsmann und Freund Federico Delbonis.

Das Knie bereitet immer noch Probleme

Anhaltende Schmerzen im Knie lassen nicht mehr zu, dass del Potro länger auf der Tour spielt. "Es ist mehr ein Abschied als eine Rückkehr", sagte del Potro mit den Tränen ringend. "Mein Knie ist zu einem Albtraum geworden."

Doch nicht nur das Knie bereitete ihm in seiner Karriere Probleme, auch das Handgelenk plagte den "Turm von Tandil" immer wieder. "Ich habe viele Behandlungen an meinen Knie versucht, aber bis heute keine richtige Lösung gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass ich so mit dem Tennis aufhören werde. Aber ich will einfach ein 33-Jähriger sein, der ohne Schmerzen leben kann. Es ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich treffen musste."

Del Potro besitzt Wildcards für die Argentina Open and Rio Open. Das werden seine beiden letzten Turniere sein. "Ich schlafe seit zweieinhalb Jahren mit Schmerzen. Ich kämpfe jetzt um Gesundheit und darum, mehr Lebensqualität zu bekommen", so der Argentinier.