Comeback schneller als geplant: Andrich macht Druck auf Xhaka und Co.

Beim 2:1-Sieg bei Olympique Marseille feierte Robert Andrich knapp drei Monate nach einem Mittelfußbruch sein Comeback - früher als erwartet. Damit werden gerade im Mittelfeldzentrum die Plätze für den Ligastart bald hart umkämpft sein.

Reha-Phasen sind nicht bis ins letzte Detail planbar. Immer wieder muss die Belastung der aktuellen Entwicklung des Patienten angepasst werden. So verschieben sich Zeitpläne - nach hinten oder nach vorne. Bei Robert Andrich, der sich am 11. Mai im Europa-League-Halbfinal-Hinspiel bei der AS Roma (0:1) einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, war letzteres der Fall. War doch ein Comeback beim Testspiel in Marseille vor einigen Tagen noch gar kein Thema.

Man plane in Abschnitten von ein bis zwei Wochen "und schaut dann, wie die Steigerung im Training aussieht. Es kommt dann trotzdem immer anders als man denkt", erklärte der Mittelfeldspieler nach seinem Kurzeinsatz an der Cote d'Azur, "man macht dann doch schon mehr im Mannschaftstraining und spricht mit dem Coach, wie es einem geht, ob man sich gewisse Minutenzahl vorstellen kann. Und dann kommt es zu diesen 20 Minuten, die vor einer Woche noch gar nicht geplant waren."

Andrich ist vor dem Zeitplan und forciert damit den Konkurrenzkampf in der Doppelsechs gut eine Woche vor dem Pflichtspielstart. Durfte man bis vor kurzem noch davon ausgehen, dass Granit Xhaka und Exequiel Palacios in den ersten Wochen vor der Abwehr gesetzt sein würden, so könnte sich dies Richtung Ligastart schon ändern.

Andrich hat jedenfalls nach seiner Zwangspause Gefallen daran gefunden, wieder auf dem Platz zu stehen. Auch an allen Nebengeräuschen. Er fühle sich sehr gut, erklärte der 28-Jährige nach dem 2:1-Sieg im Hexenkessel Velodrome.

Andrich: "Es hat sehr viel Spaß gemacht, ausgepfiffen zu werden

"Ich freue mich über einen Sieg bei einer nicht alltäglichen Testspiel-Atmosphäre: Es hat sehr viel Spaß gemacht, ausgepfiffen zu werden", sagte der Fighter mit einem Lächeln bei Werkself-TV, "für mich persönlich war es sehr, sehr schön, nach so langer Zeit wieder auf dem Platz zu stehen. Das waren die ersten 20 Minute und die waren gut. Jetzt können wir die weiteren Schritte gehen."

Am Samstag gegen West Ham United dürfte es wieder für einen Teileinsatz reichen. Danach hat Andrich noch eine Woche bis zum Pflichtspiel- und zwei Wochen bis zum Bundesligastart. Spätestens beim Liga-Auftakt dürfte er ein Kandidat für die Anfangsformation sein.

Bis dahin muss Andrich, der in Marseille als zentraler Mann in die Dreierabwehrkette eingewechselt wurde, noch ackern, um sich seiner Bestform anzunähern. Für seine Mannschaft gilt dies ebenfalls, die nur vor der Pause in Punkto Organisation, Spielkontrolle sowie defensiver Kompaktheit und Disziplin überzeugte, offensiv aber über die komplette Spielzeit deutlich unter ihren Möglichkeiten blieb.

Andrich beurteilte den Auftritt diplomatisch: "Man muss differenzieren. Nach 60 Minuten wird so ein Spiel mit den vielen Wechseln immer etwas wild, dann gibt es einen kleinen Einbruch auf beiden Seiten. Marseille hat die Kulisse ganz gut genutzt und uns hinten reingedrückt. Wir haben trotzdem dagegengehalten", beschrieb der Sechser die schwächere zweite Hälfte, betonte aber: "Die ersten 45 Minuten waren schon sehr gut. Darauf können wir aufbauen."

Und das muss die Werkself auch. "Jetzt geht es um den Feinschliff, dass die Mannschaft sich findet", weiß der Führungsspieler, "ich gehe davon aus, dass am Samstag gegen West Ham eine Aufstellung sehen, mit der wir gegen Ottensen die nächste Runde im Pokal angreifen können."

Zu dieser wird er selbst nicht gehören. Beim Liga-Auftakt gegen Leipzig könnte dies aber schon ganz anders aussehen - je nachdem, inwieweit sich Andrich an den Zeitplan hält.