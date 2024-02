Comeback rückt näher: Mit Wimmer gegen den BVB?

Sie sind zwei Hoffnungsträger des VfL Wolfsburg - darauf, doch noch eine Wende hinzubekommen in dieser Saison. Vielleicht können Patrick Wimmer und Lukas Nmecha schon gegen Dortmund ihr Comeback feiern.

Das Warten könnte schon am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Ende haben. Lukas Nmecha und Patrick Wimmer sind voll integriert in das Wolfsburger Teamtraining und brennen darauf, ihr langersehntes Comeback zu feiern.

Stürmer Nmecha absolvierte in dieser Spielzeit lediglich das Erstrunden-Pokalspiel gegen Makkabi Berlin (6:0) und musste anschließend an der Patellasehne operiert werden, bei Wimmer riss Ende Oktober die Syndesmose. Kann das Offensivduo nun rasch dabei helfen, dass der VfL in der Liga die Kurve kriegt?

Die Hoffnung ist jedenfalls da, dass es im Spiel gegen Dortmund, womöglich ein Endspiel für den glücklosen Trainer Niko Kovac, ein doppeltes Comeback geben könnte. Wohl noch nicht in der Wolfsburger Startelf, aber ein Platz auf der Bank könnte möglich sein für Wimmer und Nmecha. Entscheiden muss darüber letztlich der Trainer, die medizinische Abteilung hat grünes Licht erteilt.

Topscorer Wimmer noch ohne Scorerpunkt

Zweifelsohne würde eine gehörige Portion Offensivwucht in das Wolfsburger Aufgebot zurückkehren. Der Österreicher Wimmer war mit vier Treffern und acht Vorlagen der VfL-Topscorer der vergangenen Spielzeit, fand zu Saisonbeginn aber noch nicht so recht in die Spur. Bei sechs Einsätzen kam er zweimal nur von der Bank, zweimal saß er 90 Minuten komplett draußen, noch ist er ohne Scorerpunkt. Aber mit großem Ehrgeiz ausgetattet. Im kicker-Interview sagte er im Dezember: "Ich habe für mich schon den Anspruch, ein Unterschiedsspieler zu sein. Ich hoffe, ich kann dem Team wieder helfen, kann die Mannschaft auch mit meiner Art mitreißen."

Nmecha hat die EM im Hinterkopf

Mit seinen Toren will Nmecha seinen Klub möglichst rasch wieder in die Erfolgsspur bringen - zumal der Nationalstürmer nicht mehr ganz so viel Zeit hat, um sich bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für die EM zu präsentieren. "Im Hinterkopf" habe der 25-Jährige dieses Turnier, erst einmal gilt der Fokus jedoch seinem Comeback in der Bundesliga.

Vielleicht ja schon am Samstag gegen Dortmund. Dann würde sich gewissermaßen ein Kreis schließen. Im November 2022 hatte er sich schließlich im Heimspiel gegen den BVB (2:0) schwer verletzt, einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen. Es war der Anfang einer langen Leidenszeit, die in Kürze zu Ende gehen soll.