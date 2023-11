Comeback: Rolfes sieht Schick bereit für die Startelf

In der Europa-League-Partie beim BK Häcken steht Patrik Schick vor seinem Comeback. Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes schließt einen Einsatz des Mittelstürmers von Beginn an nicht aus.

Minus 5 Grad und Schneefall. Was für den Ottonormalverbraucher nach romantischer Vorweihnachtszeit klingt, dürfte für die meisten Profis von Bayer 04 eher als Spaßbremse dienen. Bietet das Wetter in Göteborg, wo der Werksklub am Donnerstag in der Europa League auf den BK Häcken trifft, den Spielern des Tabellenführers doch eher ungeliebte und jedenfalls ungewohnte Arbeitsbedingungen. So musste am Mittwochabend das Spielfeld im Ullevi-Stadion vom winterlichen Weiß befreit werden. Bis Mitternacht sollen die Schneefälle noch anhalten.

So wird vom Team von Xabi Alonso am Donnerstag ein hohes Maß an Mentalität gefragt sein. Auch wenn der Bundesligist nach vier Siegen aus vier Spielen gegen den punktlosen schwedischen Meister als haushoher Favorit in die Partie geht.

Ein Punkt reicht Bayer 04 bereits, um sich nach dem Einzug in die K.-o.-Runde auch den direkten Sprung ins Achtelfinale zu sichern. "Die Zielrichtung ist ganz klar: Erster zu werden und zu gewinnen", betont Geschäftsführer Simon Rolfes, "das ist die klare Marschrichtung. So werden wir auch antreten und so erwarte ich auch, dass die Spieler auf den Platz gehen."

Trotz klarer Marchrichtung: Bewährungsprobe für die zweite Reihe

Nach dem 4:0 zuhause gegen die Schweden dürfte die größte Prüfung für die Werkself-Kicker darin bestehen, die richtige Haltung an den Tag zu legen. Doch dafür sollen die vielen Akteure aus der zweiten Reihe sorgen, denen Xabi Alonso im Göteborger Ullevi-Stadion eine Bewährungsprobe in der Startelf ermöglichen wird.

Einer von Ihnen könnte Patrik Schick sein, der damit nach langer Zeit sein Startelf-Comeback feiern würde. Zuletzt hatte den tschechischen Nationalstürmer ein Faserriss in der Wade lahmgelegt. Davor plagte sich der 27-Jährige ein rundes Jahr lang mit Adduktorenproblemen herum. Erst eine Operation im Sommer brachte Abhilfe.

Schick "einen Schritt weiter"

Nachdem Xabi Alonso am Samstag beim Spiel in Bremen (3:0) noch auf Schick verzichtet hatte, um diesem eine weitere komplette Trainingswoche zu gewähren, ist der Torjäger "nochmal einen Schritt weiter", wie Rolfes erklärt. Der Linksfuß ist einsatzbereit und bereits ein Kandidat von Beginn an?

"Das ist eine Frage, die am Ende Xabi beantworten muss", sagt Rolfes, "aber Patrik macht es gut im Training. Er ist in jedem Fall auf einem guten Weg."

Der letzte Schritt zurück auf den Platz wird nun bei unwirtlichen Verhältnissen erfolgen. Doch diese werden Schick, der beim Abschlusstraining in Leverkusen erkennbar gut gelaunt war, nicht die Stimmung verderben können. Ist sein Wunsch, einfach wieder schmerzfrei Fußball spielen zu können, doch so groß, dass ein paar Minusgrade und etwas Schneefall seiner Vorfreude nichts anhaben können.