Comeback nach Maß: Nadal lässt Thiem keine Chance

Fast ein Jahr hat Rafael Nadal kein Einzel mehr auf der ATP-Tour gespielt - diese Zeit endete am Dienstag. Und der Spanier kehrte direkt mit einem Zweisatzsieg gegen Dominic Thiem aus Österreich zurück.

Die Krankenakte des Rafael Nadal ist lang. Zuletzt war der Spanier zu einer fast einjährigen Auszeit gezwungen. Das letzte Einzel bestritt der Mann aus Manacor am 18. Januar 2023, verlor bei den Australian Open in der zweiten Runde glatt in drei Sätzen gegen Mackenzie McDonald. Auch da war der 22-malige Grand-Slam-Sieger nicht fit.

Nadal zog sich zurück, kurierte sich aus und arbeitete am Comeback. Der beste Sandplatzspieler der Geschichte will es also noch ein letztes Mal wissen, 2024 dürfte ziemlich sicher das letzte Jahr seiner außergewöhnlichen Karriere sein. Nach einer ersten Stippvisite im Doppel mit seinem Kumpel Marc Lopez (0:2 Niederlage gegen Max Purcell und Jordan Thompson) stand am Dienstag nun auch das erste Einzel an.

In Australien, beim ATP-Turnier von Brisbane, hatte der Spanier mit Dominic Thiem einen ehemaligen Grand-Slam-Sieger als Gegner in der ersten Runde. Aber der Österreicher sucht mittlerweile schon länger nach seiner alten Form, ist in der Weltrangliste nur an Position 98 geführt.

Nadal macht es im zweiten Satz deutlich

Es entwickelte sich ein extrem enger erster Satz, beide Spieler hielten sich bei eigenem Aufschlag makellos. Die ersten Breakchancen hatte Nadal bei einer Führung von 6:5. Die vierte davon nutzte der Spanier, der sich damit direkt den ersten Satz krallte. Das war so etwas wie ein Wirkungstreffer für Thiem, der danach nicht mehr zu seinem Spiel fand.

Man muss auch dazu sagen, der Österreicher musste sich durch die Quali, wo er auch Bekanntschaft mit einem ungebetenen Gast machte, ins Hauptfeld spielen, stand bereits über sechs Stunden auf dem Platz. Das war Thiem anzumerken. Nadal, der eine Wildcard erhielt, war im zweiten Durchgang der klar fittere und bessere Spieler. Somit holte sich der bereits 37-Jährige den zweiten Satz klar mit 6:1 und feierte somit ein Comeback nach Maß.

"Heute ist ein emotionaler und wichtiger Tag für mich nach einem der härtesten Jahre in meiner Karriere. Danke für die Unterstützung hier, seit dem ersten Tag, an dem ich hier bin. Ich glaube, ich habe sehr gut gespielt für das erste Spiel", sagte Nadal. "Ich habe es vermisst, mich gesund zu fühlen. Habe es vermisst, mich wettbewerbsfähig zu fühlen. Und ich habe es vermisst, vor so vielen Zuschauern wie hier zu spielen."