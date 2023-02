Comeback nach 21 Jahren: Ex-Profi Wörsdörfer übernimmt Eisbachtal

Thorsten Wörsdörfer wird Reifenscheidt-Nachfolger bei den Sportfreunden Eisbachtal. Der ehemalige Bundesliga-Profi übernimmt den Oberligisten ab Sommer.

Die Trainersuche bei Oberligist Sportfreunde Eisbachtal hat ein Ende: Thorsten Wörsdörfer kehrt im Sommer auf die Trainerbank der Westerwälder zurück und wird Nachfolger von Marco Reifenscheidt. Für den 55-Jährigen ist es eine Rückkehr nach 21 Jahren: Von 1999 bis 2002 war er als Spielertrainer bei den Eisbären aktiv.

"Mit Thorsten haben wir einen Trainer gefunden, der eine Eisbachtaler Vergangenheit hat und über eine sehr große Trainererfahrung verfügt. Er kennt das Geschäft, ist gut vernetzt und hat es bei seinen verschiedenen Trainerstationen verstanden, sowohl mit gestandenen als auch mit jungen, talentierten Spielern auf hohem Niveau erfolgreich zu arbeiten", so der Sportliche Leiter Patrick Reifenscheidt, "somit ist er, aus unserer Sicht, in der jetzigen Situation der richtige Mann für unseren Verein." Wörsdörfer, der als Spieler unter anderem für den FC Schalke 04, SV Darmstadt 98 und den FC Bayern München II die Schuhe schnürte, steht bis Sommer noch in Diensten von Rheinlandligist SG Hoher Westerwald. Zuvor wirkte er für sechs Jahre bei der TuS Dietkirchen in der Hessenliga.

"Die Eisbären waren nach meiner Profikarriere das Sprungbrett in die berufliche Karriere und den heimischen Fußball. Ich habe anschließend einige Stationen genutzt, um mich als Trainer weiterzuentwickeln. Als Eisbachtal mich jetzt kontaktiert hat, hat mich das sehr gefreut. Für mich geht es jetzt wieder zurück zu den Anfängen nach der Profikarriere und ich freue mich einfach darauf", so Wörsdörfer zu seinem Trainercomeback bei den Eisbären.