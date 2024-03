Comeback mit langem Anlauf: Luthe auf den Spuren von Uli Stein

Mit einigen Umbesetzungen geht der VfL Bochum am Samstag in das Heimspiel gegen RB Leipzig. Im Tor wird ein alter Bekannter stehen, der aber lange nicht für den Revierklub im Einsatz war.

Im Hinspiel beim 0:0 Anfang Oktober war Manuel Riemann der Held der Bochumer, unter anderem, weil er zwei Elfmeter der Sachsen parierte. Diesmal ist Bochums Stammkeeper nach der fünften Gelben Karte in Mönchengladbach gesperrt, vertreten wird ihn ein anderer Routinier.

Andreas Luthe war im Winter eigens für den Fall verpflichtet worden, dass Riemann eine Zwangspause würde einlegen müssen. Nun ist es soweit, der 36-Jährige kann sich auf seinen 91. Bundesliga -Einsatz vorbereiten. Anfang der Saison stand er noch beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern im Kasten, sah aber am zweiten Spieltag gegen Schalke 04 die Rote Karte, wurde für zwei Partien gesperrt und verlor seinen Stammplatz.

Nun also das Comeback, ohne Wettkampfpraxis, aber natürlich geht der erfahrene Keeper seinen Job recht entspannt an, obwohl seine Rückkehr ins Bochumer Tor eine ziemlich ungewöhnliche ist. Denn seinen bisher letzten Bundesliga-Einsatz für Bochum hatte Luthe am 18. Oktober 2009 beim 0:2 in Dortmund erlebt. Nun wird er also nach über 14 Jahren sein Bundesliga-Comeback im Bochumer Kasten feiern.

Nur bei einem einzigen anderen Spieler lag mehr Abstand zwischen zwei Bundesligapartien für einen Verein: Zwischen Uli Steins Einsatz am 9. Juni 1979 für Bielefeld und seinem Comeback bei der Arminia am 16. August 1996 lagen mehr als 17 Jahre.

Rölleke sitzt auf der Bank

Schon zu Zweitliga-Zeiten hatten Luthe und Riemann das Bochumer Torhüter-Gespann gebildet, 2016 hatte Riemann den Platz im Kasten ergattert. Aktuell liegt es natürlich auf der Hand, dass Luthe, ganz egal wie er sich präsentiert gegen Leipzig, am nächsten Wochenende wieder Platz machen wird. Dann dürfte wieder Platzhirsch Riemann im Spiel beim SC Freiburg im Bochumer Kasten stehen.

Als Ersatzmann sitzt gegen Leipzig übrigens der 18-jährige Nachwuchs-Torhüter Hugo Rölleke auf der Bank, weil sich Niclas Thiede im Training den Finger gebrochen hat und am Freitag operiert wurde.

Nicht nur auf der Torhüter-Position muss Trainer Thomas Letsch sein Team ändern; insgesamt fehlen ihm fünf Spieler, die fest eingeplant gewesen wären für die Startelf. Gelb-gesperrt ist auch der vielseitige Defensivmann Erhan Masovic, wegen Verletzungen stehen Tim Oermann, Patrick Osterhage und Christopher Antwi-Adjei nicht zur Verfügung. Dagegen kehrt Anthony Losilla nach seiner Gelb-Sperre als Anführer ins Mittelfeld-Zentrum zurück.

"Auch bei Leipzig fehlen Spieler, aber von der Herangehensweise dürfte sich nicht viel ändern. Gerade im Zentrum sind sie herausragend besetzt", lobt Letsch. "Auch von der Bank kommt eine gewisse Qualität, aber wir haben es zuletzt gegen Leipzig ja auch sehr gut gemacht."

RB sammelte schon 71 Gelbe Karten

Eine intensive Partie ist an der Castroper Straße zu erwarten - auch eine überharte? Ziemlich überraschend sahen die spielerisch so starken Leipziger schon 71-mal die Gelbe Karte in dieser Saison, so viele wie noch kein anderer Verein nach 23 Spieltagen.

Andererseits halten auch die Gastgeber in der Regel mit robustem Körper-Einsatz dagegen. Am Samstag fehlen die Bochumer Spieler sieben und acht wegen Gelb-Sperre, das ist der Höchstwert in der Bundesliga, bei keiner anderen Mannschaft sind es mehr als fünf.

Gegen den Tabellenfünften geht der VfL Bochum zwar als Außenseiter ins Rennen, baut aber erst recht auf seine zuletzt gezeigte Heimstärke. In den jüngsten acht Partien gab es keine Niederlage, vier Siege und vier Unentschieden. Andererseits wartet Leipzig seit vier Auswärtsspielen auf einen Sieg, solange wir noch nie unter Marco Rose.