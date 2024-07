Comeback-King Vejrgang gewinnt eEURO - Gültekin unterliegt im Finale

Umut Gültekin hat den EM-Titel in EA SPORTS FC 24 knapp verpasst. Der deutsche eNationalspieler verlor am Sonntagabend das Finale der eEURO - ausgerechnet gegen seinen Klub-Kollegen.

Ein einziger Sieg fehlte eNationalspieler Umut Gültekin am Sonntagabend, um sich und Deutschland zum eEURO-Sieger 2024 zu krönen. Im Finale der Endrunde von Berlin unterlag der Leipziger mit 3:4 ausgerechnet seinem RBLZ-Teamkollegen Anders Vejrgang, der stattdessen Dänemark zum virtuellen Europameister in EA SPORTS FC 24 machte. Der 18-Jährige sicherte sich damit nicht nur seinen ersten großen internationalen Titel, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 30.000 US-Dollar.

Vejrgang holt 0:2 noch vor der Pause auf

Das Endspiel um Europas Nationenkrone brauchte ein wenig, um auf Temperaturen zu kommen. Die Anfangsphase war geprägt von Mittelfeldgeplänkel - Torschüsse gab es in den ersten 20 Ingame-Minuten nicht zu bestaunen. Dann schlug Gültekin erstmals zu: Einen präzisen Steckpass in den dänischen Strafraum veredelte der DFB-Vertreter durch einen starken Abschluss an die Unterkante der Latte - 1:0 (24.). Defensiv hatte der Deutsche seinen RBLZ-Mannschaftskamerad vorerst im Griff.

Gültekin erhöhte sogar auf 2:0 (35.), musste aber nur einige Momente später das 1:2 hinnehmen (38.). Es war Vejrgangs erster Versuch auf das deutsche Tor. Der 18-Jährige kam nun immer besser in die Partie und schaffte noch vor der Pause den 2:2-Ausgleich durch einen schönen Spielzug über die linke Seite (45.). Nach dem Seitenwechsel begann Vejrgang druckvoll und ging seinerseits per Linksschuss erstmals in Führung (54.). Gültekin reagierte mit vermehrten Offensivbemühungen, wurde zunächst aber zweimal geblockt.

Gültekin kommt kein zweites Mal zurück

Der Deutsche behielt die Ruhe und erzielte schließlich nach einer Flanke an den langen Pfosten aus kurzer Distanz das 3:3 (78.). Helfen sollte es aber alles nichts: Nur zwei Ingame-Minuten später traf Vejrgang aus spitzem Winkel genau ins rechte Eck - der Däne lag erneut vorne (80.). Direkt im Anschluss nutzten beide eSportler eine kleine Pause, um noch mal letzte Details mit ihren Coaches zu besprechen. Gültekin war unter Zugzwang, der eNationalspieler hatte nur noch wenig Zeit.

Vejrgang tat ihm den Gefallen, das Spiel kurz vor Abpfiff nicht zu entscheiden: Er verzog denkbar knapp (87.). Danach kam Gültekin noch zu einer einzigen Gelegenheit, die allerdings zur Ecke geblockt wurde (90.). Aus dem Standard wurde nichts, Deutschland verlor nach 1992 das zweite EM-Finale gegen Dänemark - diesmal virtuell. Für Vejrgang ist es der erste große individuelle Titel seiner eSport-Karriere. Gültekin schließt die Saison 2023/24 ohne Einzeltriumph ab.

"Ich bin so stolz, dass ich diese Trophäe gewonnen habe", sagte Vejrgang nach dem siegreichen Finale im Interview mit kicker eSport. Die Aufholjagd gegen Gültekin erklärte der Däne damit, dass er seinen RBLZ-Teamkollegen schlicht sehr gut kenne. "Ich hatte das Gefühl, dass wenn ich gegen ihn das 2:2 schaffe, dann soll es heute einfach sein", meinte Vejrgang. "Deswegen habe ich vor allem versucht, ruhig zu bleiben." Das ist dem neuen eEURO-Sieger gelungen.

Halbfinale: Vejrgang trotzt FC-24-Aussetzer

Das Halbfinale wurde durch die Partie zwischen Anders Vejrgang und dem Spanier Adrian Cifuentes eröffnet. Die ersten Minuten verliefen nicht nach Geschmack des Dänen: Erst musste das Spiel wegen Anpassungen an den Einstellungen noch mal unterbrochen werden, dann kassierte Vejrgang früh das 0:1 (10.). Es folgten einige energische Angriffe des RBLZ-Spielers, die allerdings nicht im virtuellen Gehäuse des Spaniers endeten. Cifuentes ging mit dem 1:0 in die Pause - auch weil er selbst noch eine große Möglichkeit vergab (45+1.).

Dass Vejrgang sich nach dem Seitenwechsel deutlich mehr vorgenommen hatte, war sofort zu sehen. Der Däne verzog haarscharf rechts am Tor vorbei (53.). Nach etwas mehr als einer Ingame-Stunde war das Glück aufseiten des Spaniers: Vejrgang bereinigte einen Cifuentes-Angriff eigentlich lehrbuchmäßig - sein virtueller Torhüter ließ den Rückpass jedoch einfach ins dänische Netz kullern (64.). Der Leipziger verlor seine Moral nach diesem Nackenschlag nicht, sondern besorgte zu Beginn der Schlussphase den 1:2-Anschluss (79.).

Der 18-Jährige hatte weiterhin mit der Chancenverwertung zu kämpfen, er vergab zunächst aus bester Lage (85.). Nur kurz darauf stand es aber doch 2:2 - Vejrgang schloss von halbrechts zielsicher ins linke obere Eck ab und erzwang die Verlängerung (89.). In dieser baute der dänische eNationalspieler vom Anstoß weg Druck auf die spanische Abwehr auf. Cifuentes konnte schon bald nicht mehr standhalten und räumte Vejrgang im Zentrum zu viel Platz ein, den dieser zu seiner ersten Führung der Partie nutzte (104.).

Aufgeben hatte Cifuentes zwar noch nicht, seine Konzentration ließ aber nach. Ein fataler Ballverlust mit dem letzten Spieler eröffnete seinem Gegner eine Eins-gegen-eins-Situation - Vejrgang zog mit 4:2 davon (109.). Wenig später spielte der Däne die sich öffnenden Räume optimal aus und erhöhte auf 5:2, was Entscheidung und Endstand bedeutete (113.).

"Ich weiß nicht, warum ich so schlecht gestartet bin", gestand Vejrgang im Livestream von EA SPORTS anschließend. Trotz der zwischenzeitlichen Probleme blickte er dem Endspiel optimistisch entgegen: "Es ist nur noch ein Schritt zu gehen, um zu beweisen, dass ich der Beste der Welt bin."

Gültekin dreimal hinten und doch siegreich

Vejrgangs Finalgegner wurde im Duell von Gültekin und Francesco Tagliafierro ermittelt. Der Italiener drängte den DFB-eNationalspieler zu Beginn in dessen eigene Hälfte - und traf nach einer Ecke früh per Kopf (12.). In der Folge wagte Gültekin sich erstmals in die Offensive und glich sogleich aus: Mit einem feinen Steilpass fand er den virtuellen Kai Havertz, der zum 1:1 ins lange Eck schlenzte (19.). Lange hielt das Remis allerdings nicht an, Tagliafierro ging mit etwas Glück durch einen Abpraller wieder in Front (28.).

Gültekin war aber nicht unterzukriegen und schlug nach einem öffnenden Doppelpass im Sechzehner noch vor der Pause zurück (41.). Die zweite Hälfte startete jedoch wie die erste - mit einem schnellen Treffer von Tagliafierro zum 2:3 aus deutscher Sicht (54.). Es setzte sich das bekannte Muster fort: Gültekin gelang durch einen herrlich ausgespielten Konter der erneute Ausgleich (63.). Nach einigen von Vorsicht geprägten Ingame-Minuten war es dann der RBLZ-Profi, der von außerhalb des Strafraums das 4:3 erzielte (79.).

Tagliafierro stand nun massiv unter Druck und kam zunächst nicht mehr gefährlich vor Gültekins Kasten. Mit der vorletzten Aktion des Spiels legte er den italienischen Fans noch mal einen Torschrei auf die Lippen - der digitale Manuel Neuer parierte den platzierten Schuss jedoch (90.+1). Nach einem "wirklich verrückten Spiel", wie Gültekin am EA-SPORTS-Mikrofon zusammenfasste, stand damit das RB-interne Endspiel.

Viertelfinale: Stotterstart und Comeback von Vejrgang

Das erste Viertelfinale und damit auch der Anpfiff zum Finalevent der eEURO 2024 erfolgte zwischen Vejrgang und Andrey Shakalov. Der favorisierte RBLZ-Profi erwischte einen ganz schwachen Start und sah sich nach rund einer halben Ingame-Stunde schon einem 0:2-Rückstand gegenüber (17./33.). Davon ließ sich der Däne jedoch nicht allzu sehr beeindrucken: Kurz vor und kurz nach der Pause besorgte Vejrgang den Anschluss und Ausgleich gegen den Ukrainer (41./49.).

Der Leipziger kontrollierte das virtuelle Geschehen nun, nach einem präzisen Steckpass ging er erstmals in Führung (58.). Vejrgang hatte seinen Rhythmus gefunden: Sichtlich besser gelaunt dominierte er den Rest der Partie in schon so oft gesehener Manier und legte zügig das 4:2 nach (67.). Shakalov wollte offensiv derweil nichts mehr glücken - auch weil sein Kontrahent nichts mehr zuließ. Per sehenswertem Last-Minute-Fernschuss stellte Vejrgang den 5:2-Endstand her (90.+1).

"Ich bin nicht wirklich zufrieden mit meinem Spiel, ich bin nur sehr erleichtert", erklärte Vejrgang seine Gefühlswelt im Nachgang am Mikrofon von EA SPORTS. Der Däne müsse sich nach eigener Einschätzung steigern, um in der Vergabe um den eEURO-Titel ein echtes Wörtchen mitsprechen zu können.

5:4! Gültekin setzt eiskalten Last-Second-Knockout

Im Gegensatz zu seinem RBLZ-Teamkollegen begann Gültekin gegen den Türken Mert Altintop mit viel Schwung - und Fokus im Abschluss. Seine erste Chance schweißte der Deutsche direkt zum 1:0 links oben ins Kreuzeck (13.). Genügend Zielwasser hatte aber auch Altintop scheinbar intus, er glich per Distanzversuch aus (33.). Große Gelegenheiten hatte der erste Durchgang ansonsten nicht zu bieten - beide Defensivreihen standen gut sortiert und ließen wenig zu.

Nach Wiederanpfiff dann die kalte Dusche für Gültekin: Nachdem er eine Situation im eigenen Sechzehner schon geklärt zu haben schien, waren sich seine virtuellen Verteidiger uneinig. Altintop profitierte von der kurzen Verwirrung und traf zum 2:1 für die Türkei (57.). Der deutsche eNationalspieler antwortete beinahe postwendend und erzielte von halblinks das 2:2 (65.) - nur um Sekunden später sogar auf 3:2 zu stellen (67.). Was Altintop wiederum per Kopfballtreffer zum 3:3 konterte (70.).

Gültekin schien von der erneuten schnellen Wendung etwas aus dem Konzept gebracht, sein Gegner dribbelte sich im Strafraum sehenswert zum 3:4 aus deutscher Sicht (75.). In den letzten Minuten fand der DFB-Mann seine Ruhe wieder - und eine Lücke in der türkischen Abwehr, die er zum 4:4 nutzte (84.). Tief in der Nachspielzeit setzte Gültekin dann den Knockout: Geduldig suchte der Leipziger seine finale Offensivaktion und kombinierte sich durch die Mitte zum 5:4 (90.+2).

"Natürlich gehe ich auf den letzten Angriff, alles andere wäre dumm", kommentierte Gültekin nach Abpfiff den entscheidenden Treffer im Livestream von EA SPORTS. Mit der abschließenden Kombination erfolgreich gewesen zu sein, sei sicherlich auch etwas glücklich, "aber das nehme ich mit".

Cifuentes in der Verlängerung, Tagliafierro biegt ein 0:1

In den anderen beiden Viertelfinals setzten sich Cifuentes gegen Yuval Blizovsky und Tagliafierro gegen Andreas Aarstad durch. Zwischen dem Spanier und dem Israeli entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch, bei dem es nach 90 Ingame-Minuten 4:4 stand. Cifuentes gelang in der Verlängerung der entscheidende Treffer (109.). Tagliafierro musste gegen den Norweger Aarstad ein frühes 0:1 umbiegen - der Italiener traf in der Schlussphase zum laut umjubelten 2:1-Siegtor (85.).