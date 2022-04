Comeback in Sicht: Zoller auf dem Sprung

Angepeilt war die Bundesliga-Rückkehr für Mitte April. Nun aber sieht es so aus, als könnte Simon Zoller bereits am Sonntag gegen Leverkusen wieder für den VfL Bochum im Einsatz sein.

Mitte September riss sich Simon Zoller im Training das Kreuzband im linken Knie, rund sieben Monate später sieht es so aus, als könnte er erstmals wieder in der Bundesliga mitmischen. Im Mannschafts-Training ist er längst wieder dabei, offenbar macht das lädierte Knie keine Probleme, und Zoller selbst traut sich einen Einsatz zu.

Ganz besonderer emotionaler Moment

Natürlich muss sich der Routinier, im Aufstiegsjahr neben Robert Zulj mit 15 Treffern erfolgreichster Bochumer Schütze, seinen Platz im Kader wie die anderen auch verdienen, sagt Trainer Thomas Reis zur Thematik. Aber die Rückkehr des Offensivmannes ins Team bei einem Heimspiel, also am Sonntag gegen Bayer Leverkusen, würde natürlich für einen ganz besonderen emotionalen Moment sorgen.

Bochums Offensive gewinnt an Durchschlagskraft

Das wird Reis in seinen Planungen berücksichtigen, hat aber natürlich in erster Linie im Kopf, wie, wann und auf welcher Position der Routinier der Mannschaft weiterhelfen könnte. Auch ohne den vielseitigen Angriffsspieler schlug sich der VfL bisher prächtig; mit der Rückkehr von Zoller gewinnt Bochums Offensive aber noch einmal deutlich an Durchschlagskraft.

Mit seiner Aggressivität, Laufbereitschaft und mitreißenden Art ist Zoller jederzeit ein wichtiger Faktor beim VfL, auch wenn er natürlich bei seiner Rückkehr auf den Rasen noch nicht bei 100 Prozent sein wird. Aber seit Wochen und Monaten hat der 30-Jährige intensiv an seiner Rückkehr gearbeitet und will sich nun endlich auch wieder in der Bundesliga beweisen.

Zoller ist eine Option auf mehreren Positionen

Einen guten Eindruck habe Zoller im Training hinterlassen, bestätigt Reis, aber offen bleibt natürlich noch, auf welcher Position Zoller wieder eingreifen könnte. Für die Startelf wird er am Sonntag kein Thema sein, das liegt auf der Hand, andererseits ist er aber dank seiner Vielseitigkeit auf mehreren Positionen eine Option.

So könnte der Rückkehrer natürlich als Mittelstürmer zum Einsatz kommen, ebenso auf der rechten Seite oder auch als hängende Spitze. Auf dem rechten Flügel freilich wird Takuma Asano nach seinem ersten Doppelpack in der Bundesliga am Samstag in Sinsheim erste Wahl bleiben, im Zentrum ist der enorm einsatzfreudige Sebastian Polter gesetzt. Je nach Spielverlauf und körperlicher Frische dieser beiden könnte Zoller in der zweiten Hälfte eingewechselt werden.

Zollers Vertrag läuft bis 2024

Zwei Tore hat Bochums Nummer 9 in den ersten vier Bundesligapartien der aktuellen Saison erzielt, sein bisher letztes am vierten Spieltag beim 1:3 gegen Hertha BSC. Insgesamt kommt er bei bisher 80 Bundesliga-Einsätzen auf 13 Tore, in der 2. Liga hat er in 119 Partien 40 Mal getroffen. Kurz vor seiner schweren Verletzung hatte der Offensivmann seinen Vertrag beim VfL Bochum bis Sommer 2024 verlängert.