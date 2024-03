Comeback in dieser Saison? Tom Jansen: "Denke nicht"

Im Oktober 2023 hatte sich VfL Gummersbachs Rückraumspieler Tom Jansen beim Auswärtssieg seiner Mannschaft beim HBW Balingen-Weilstetten schwer am linken Knie verletzt. Die Diagnose: Kreuzbandriss. Seitdem fehlte der Linkshänder - und er rechnet in dieser Saison auch nicht mehr mit einer Rückkehr.

Am gestrigen Samstag verlor der VfL Gummersbach in der Handball Bundesliga gegen den SC Magdeburg; ein Rückschlag im Rennen um ein Ticket für den internationalen Wettbewerb, in dem die Oberbergischen nach gutem Saisonverlauf noch vertreten sind. In der Halbzeit bestätigte unterdessen Tom Jansen am Dyn-Mikrofon, dass er bis Saisonende bei dieser Aufgabe vermutlich nicht mehr helfen kann.

Auf die Frage, wie der Stand seines Reha-Prozesses sei und ob auf ein Comeback noch in dieser Saison zu hoffen sei, sagte Tom Jansen: "Aktuell denke ich nicht. Wenn man von Oktober ausgeht, dann geht man von neun Monaten [Pause] aus."

Weiterhin führte er aus, dass er gute Fortschritte machen würde, doch auch, dass er erst im vierten Monat des Reha-Prozesses sei und dass ein Comeback zwar traumhaft wäre, "wenn man es [jedoch] realistisch sieht, nicht [möglich]. Das ist auch so im Verein abgeklärt, dass da schon Richtung nächste Saison gedacht wird."

Somit muss der VfL Gummersbach auch in den nächsten Monaten weiterhin vorerst ohne den 25-jährigen auskommen. Für ihn steht momentan vor allem Arnór Óskarsson auf der Platte. Für den internationalen Wettbewerb könnte übrigens der sechste Platz reichen. Auf diesem liegt derzeit Hannover, die Oberbergischen sind drei Punkte dahinter.

» Spielbericht VfL Gummersbach - SC Magdeburg