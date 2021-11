Comeback in Carolina: Newton unterschreibt wieder bei den Panthers

Zweiter Anlauf bei der alten Liebe: Cam Newton (32) ist zurück bei den Carolina Panthers.

Zurück in Carolina: Cam Newton. Getty Images

Noch vor gut eineinhalb Jahren hatte die Trennung für einige Nebengeräusche gesorgt, jetzt haben Cam Newton und die Carolina Panthers doch wieder zusammengefunden: Wie das Franchise am Donnerstag bekanntgab, hat der zuletzt vertragslose Quarterback bei den Panthers unterschrieben und könnte theoretisch schon am Sonntag im Spiel bei den Arizona Cardinals auflaufen.

Hintergrund für die Verpflichtung mitten in der Saison ist die Verletzung von Carolinas etatmäßigem Spielmacher Sam Darnold, der aufgrund einer Schulterfraktur mehrere Wochen ausfallen wird. Für Darnold, der zuletzt auch leistungsmäßig stark abgefallen war, sprang am vergangenen Wochenende Ersatzmann P. J. Walker ein. Als wahrscheinlich gilt, dass Walker wegen der Kurzfristigkeit der Verpflichtung auch noch am Sonntag spielen wird.

Die Trennung 2020 war nicht geräuschlos

Für Newton geht es damit zurück zu dem Team, das er neun Jahre lang maßgeblich geprägt hatte. 2011 hatten ihn die Panthers mit dem ersten Pick im Draft ausgewählt, im Anschluss hatte er sich zu einem Star der Liga entwickelt. Auf dem Höhepunkt des Engagements wurde Newton zum MVP der Saison 2015 gewählt und führte die Panthers in den Super Bowl, der jedoch mit 10:24 gegen die Denver Broncos verloren ging.

Im Anschluss führte der Weg für Newton bergab, immer wieder machten ihm Verletzungen zu schaffen. Dies führte schließlich zu seiner Entlassung im März 2020. Der athletische Quarterback selbst wäre gerne geblieben und machte den Verantwortlichen damals via Social Media Vorwürfe - Differenzen, die bei einem Treffen am Donnerstag Berichten zufolge endgültig ausgeräumt wurden.

Längeres Engagement möglich?

Nach einem Jahr als Starter bei den New England Patriots hatte Newton vor der Saison das Duell mit Rookie Mac Jones verloren und war daraufhin erneut entlassen worden. Nun bietet sich ihm an alter Wirkungsstätte noch einmal die Chance, an die alte Stärke anzuknüpfen - und sich aufgrund von Darnolds sportlichen Problemen womöglich sogar über die aktuelle Saison hinaus bei den Panthers zu empfehlen.