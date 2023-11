Comeback in Aussicht: De Ligt trainiert wieder

Matthijs de Ligt hat nach seinem Innenbandanriss das Training aufgenommen. Wann der Verteidiger des FC Bayern auch wieder eine Option für Thomas Tuchel ist, steht noch nicht fest.

Matthijs de Ligt arbeitet an seinem Comeback für den FC Bayern. IMAGO/Ulrich Wagner

Wie der FC Bayern am Montagvormittag mitteilte, steht de Ligt wieder auf dem Trainingsplatz. Der 24-Jährige hat zum Wochenauftakt auf dem Weg zu seinem Comeback eine erste individuelle Einheit absolviert.

De Ligt hatte sich in der ersten Hälfte beim Münchner Pokal-Aus in Saarbrücken Anfang November (1:2) verletzt. Untersuchungen ergaben dann einen Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk - und eine wochenlange Zwangspause für den zuvor gesetzten Innenverteidiger, der allerdings nicht zum ersten Mal in dieser Saison verletzt fehlte.

Wann er nun wieder eine Option für den Kader von Cheftrainer Thomas Tuchel wird, hängt auch davon ab, wann der Niederländer wieder mit der Mannschaft trainiert. Das Champions-League-Spiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FC Kopenhagen kommt jedenfalls noch zu früh.