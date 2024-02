Comeback im Derby? Rolfes sieht Palacios auf einem "guten Weg"

Im rheinischen Duell beim 1. FC Köln könnte Exequiel Palacios für Tabellenführer Leverkusen wieder zur Option werden. Geschäftsführer Simon Rolfes äußert sich optimistisch. Ein Risiko will die Werkself allerdings nicht eingehen.

Am vergangenen Donnerstag hatte Xabi Alonso den Zeitplan klar abgesteckt. Für die Partie gegen Mainz (2:1) käme eine Rückkehr von Exequiel Palacios nach seiner schweren Oberschenkelverletzung zu früh. "Wir wollen kein Risiko bei Pala eingehen, es reicht noch nicht für den Kader", hatte Leverkusens Trainer erklärt und den interessanten Zusatz folgen lassen: "Wir planen, dass er gegen Köln zurück ist."

Kommt es an diesem Sonntag also zum Comeback? Schon in der Vorwoche hatte der 25-jährige Argentinier mit der weiterhin ungeschlagenen Werkself auf dem Platz gestanden und laut Xabi Alonso "gut trainiert". Beim 1. FC Köln am Wochenende könnte Palacios jetzt erstmals seit dem 3:2-Sieg in Leipzig am 20. Januar wieder im Aufgebot stehen.

Ein Startelfeinsatz dürfte zu früh kommen

"Er ist auf einem guten Weg und nah dran", sagt Geschäftsführer Simon Rolfes dem kicker. "Es kann gut sein, dass er am Wochenende in Köln im Kader ist." Wobei es für den Weltmeister von 2022, der zuletzt dosiert trainierte, in diesem Fall erst mal um einen Teileinsatz gehen dürfte. Rolfes erklärt: "Das entscheidet am Ende natürlich der Trainer."

Wie schnell man Palacios wieder hineinschmeißen könne? "Er hat intensiv trainiert, auch in der Reha. Wir achten natürlich sehr darauf, dass die Spieler ein sehr, sehr gutes Fitnesslevel haben, wenn sie aus der Reha kommen. Dafür wird dort hart gearbeitet. Deshalb bin ich optimistisch, dass er auch schnell wieder spielen kann."

Rolfes freut sich über die Rückkehr von Palacios

Möglichst zügig soll der spiel- wie zweikampfstarke Palacios Spielpraxis erhalten, um an jene Top-Leistungen anknüpfen zu können, die er vor seiner Verletzung für die Werkself gezeigt hatte. An Palacios und Granit Xhaka auf der Doppelsechs war da kein Vorbeikommen gewesen. Reicht es vielleicht am kommenden Donnerstag bei Qarabag Agdam im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals für die erste Elf?

Klar ist in jedem Fall: Ins Risiko will Bayer mit Palacios weiterhin nicht gehen. In den nun folgenden englischen Wochen wird der Mittelfeldspieler benötigt. "Es ist gut, dass er dann wieder zur Verfügung steht", betont Rolfes, "auch wenn es die anderen richtig gut gemacht haben. Robert Andrich hat sich super eingefügt. Wir sind sehr happy, dass wir Robert, Granit und Pala haben."