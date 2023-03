Comeback der U 23 bei Eintracht Braunschweig: Ex-Profi Pfitzner wird neuer Coach

#7: Party, Pranks und Jugendsünden - klassische Kreisliga-Momente

In der neusten Folge von Bolzplatz Tiki Taka schwelgen Felix und Diyar in Erinnerungen an ihre persönlichen Amateurfußball-Momente. Ob Mannschaftsabende, Aufstiegsfeiern, Streiche in der Kabine oder klassische Fails - die beiden haben einiges in der Hinterhand.