"Come on!" Matchball abgewehrt und in Runde zwei: Kerber gewinnt Auftaktthriller

Nach ihrem Sieg in Straßburg erwischte Angelique Kerber in Paris einen Kaltstart. Danach erweckte die beste deutsche Tennis-Spielerin ihr Kämpferherz und gewann nach drei spannenden Durchgängen mit 2:6, 6:3, 7:5.

Angelique Kerber hat sich in einem echten Tennis-Krimi behauptet - und hernach zum Jubelschrei angesetzt. Getty Images

Angelique Kerber hat bei den French Open die zweite Runde erreicht. Nach großem Kampf setzte sich die deutsche Nummer eins am Montag in Paris gegen die Polin Magdalena Frech mit 2:6, 6:3, 7:5 durch. Zwei Tage nach ihrem Triumph beim Tennisturnier in Straßburg benötigte Kerber 2:28 Stunden für ihren Erfolg. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin musste sogar zwei Matchbälle abwehren, ehe sie das Weiterkommen im zweiten Versuch perfekt machte.

Kurz darauf sackte sie auf die Knie, ehe die dreimalige Grand-Slam-Siegerin und gebürtige Bremerin nach dem glücklichen Ende einer echten Nervenschlacht unter dem wilden Jubel des Publikums ein lautstarkes "Come on" heraus brüllte und ihre Fans zu einer Welle animierte.

"Ich habe heute mein Herz auf dem Platz gelassen, alles was ich hatte, habe ich auf dem Platz gelassen. Ich bin so froh, dass ich das Match gewonnen habe. Die Stimmung hier ist sau geil. Es ist unglaublich", sagte Kerber bei "Eurosport".

Die 34-Jährige bekommt es jetzt mit der französischen Wildcard-Spielerin Elsa Jacquemot zu tun.

Petkovic: "Im Alter geht die Energie mal runter, mal rauf"

Vor Kerber hatte bereits Andrea Petkovic ihre Auftakthürde erfolgreich gemeistert. Die Darmstädterin gewann gegen die Französin Oceane Dodin mit 6:4, 6:2 und spielt jetzt gegen Viktoria Asarenka aus Belarus.

"Im Alter geht die Energie mal runter, mal rauf", sagte die 34-Jährige: "Die Kunst ist, mit den Energien hauszuhalten und smarter zu trainieren." Dies ist Petkovic in der Vorbereitung offenbar gut gelungen - und Bundestrainerin Barbara Rittner geriet ins Schwärmen: "Das war ein Meisterstück. Ich habe sie selten in der ersten Runde eines Grand Slams so gut Tennis spielen sehen." Nächste Gegnerin der Weltranglisten-65. ist die frühere Nummer eins Viktoria Asarenka aus Belarus.