Comans Ausfall ist Sanés nächste Chance

Am Sonntag (LIVE! ab 17.30 Uhr bei kicker) empfängt der FC Bayern den 1. FC Köln zum ersten Heimspiel dieser Saison. Wie lief die Vorbereitung auf diese Partie? Was ist personell zu beachten? Alles Wichtige über die Münchner vor dem Duell kurz und kompakt.

In dieser Woche vor dem ersten Liga-Heimspiel der neuen Saison gegen den 1. FC Köln stand natürlich der Supercup im Mittelpunkt. Das 3:1 gegen Dortmund war ein sanfter Fingerzeig, dass man die Münchner nach dem 1:1 bei Mönchengladbach nicht komplett unterschätzen sollte. Gerade Robert Lewandowski, der Weltfußballer, überragte einmal mehr am Dienstagabend. Seither ist die erste leichte Unruhe rund um die Säbener Straße verflogen.

Schmerzhaft allerdings sind die Ausfälle von Kingsley Coman und Kapitän Manuel Neuer. Doch es ist auch die Chance für Sven Ulreich, wieder Spielpraxis zu sammeln. Und auf dem Flügel spricht nun wieder vieles für einen Startelfeinsatz von Leroy Sané. Auf den Ex-ManCity-Spieler, der gegen den BVB nur eingewechselt wurde, wird genau geblickt.

Der Druck auf ihn steigt gemäß der Erwartungen an ihn von Spiel zu Spiel. Am Sonntag bietet sich ihm wohl die nächste Möglichkeit, dem Anspruch näherzukommen. Bis auf die beiden angeschlagenen Neuer und Coman sollte es für Trainer Julian Nagelsmann keine großartigen Gründe geben, die Anfangs-Elf zu verändern.

Solche Chancen ließen die Münchner selten liegen

Ansonsten sollte der FCB den Bundesliga-Samstag total entspannt verfolgt haben. Denn der hochgepriesene Meisterschafts-Konkurrent aus Dortmund hat in Freiburg sein zweites Pflichtspiel in Folge verloren. Die Bayern könnten mit einem Sieg an den Titelanwärtern Leipzig und dem BVB schon jetzt vorbeiziehen. Solche Chancen ließen die Münchner in der Vergangenheit selten liegen …