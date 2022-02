Coman wieder da, Neuer voll im Plan

Den FC Bayern plagen weiterhin Personalsorgen. Während Thomas Müller wegen Corona für die Partie in Frankfurt ausfällt, kehrte Kingsley Coman ins Mannschafttraining zurück.

Es ist weiterhin ein Kommen und Gehen beim FC Bayern. Cheftrainer Julian Nagelsmann muss auch an diesem Samstag in Frankfurt (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einer Notbesetzung auskommen. So musste sich nun Thomas Müller wie schon im Februar 2021 wegen einer Corona-Infektion für diese Woche krankmelden. Der 19-malige und damit beste Assistgeber der Liga muss sich bis inklusive kommenden Montag in häuslicher Quarantäne aufhalten und kann erst wieder am kommenden Dienstag in den Betrieb zurückkehren. In der Bundesliga-Partie gegen die Eintracht kann er also nicht mitwirken.

Kingsley Coman, seit dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale in Salzburg an der Wade lädiert, mischte derweil an diesem Mittwoch wieder im Mannschaftstraining mit.

Neuer-Comeback gegen Union

Torwart Manuel Neuer startete inzwischen mit dem Lauftraining, nachdem er am Sonntag, 6. Februar, am Innenmeniskus operiert worden war. Das Knie des Kapitäns zeigt keinerlei Reaktionen. Bei diesem Fortgang soll der Keeper demnächst das spezifische Torwarttraining aufnehmen und in der kommenden Woche womöglich mit den Kollegen arbeiten. Seine Ausfallzeit bleibt dennoch weiter auf rund sechs Wochen veranschlagt, so dass der Kapitän bei dieser Zeitrechnung am 19. März gegen Union Berlin sein Comeback geben könnte und theoretisch auch für die Länderspiele gegen Israel (26.03. in Hoffenheim) sowie in Amsterdam gegen die Niederlande (29.03.) zur Verfügung stünde. Letztlich hängt alles vom weiteren Genesungsverlauf ab.

Davies wird am Freitag wieder untersucht

Bei Leon Goretzka zeichnet sich eine derart positive Entwicklung noch immer nicht ab. Den Mittelfeldspieler hindern seit knapp zwölf Wochen Knieprobleme, am 4. Dezember in Dortmund (3:2-Sieg) konnte er letztmals mitwirken. Die Ursache seiner Patellasehnen-Reizung und Beschwerden ist nach wie vor unklar, so dass von einem Eingriff abgesehen wird, weil eine solche Aktion keinen Sinn macht. Goretzka absolviert leichtes Lauftraining. Der andere Langzeitpatient des FC Bayern, Alphonso Davies, muss wegen seiner Herzmuskelentzündung wie bisher inaktiv bleiben. Eine Untersuchung an diesem Freitag soll neue Erkenntnisse bringen.

Wie lange Corentin Tolisso den Bayern fehlen wird, ist derweil klar. Der Franzose, der gegen Fürth nach 25 Minuten verletzt raus musste, fällt mit einem Muskelfaserriss drei Wochen aus.