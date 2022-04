Coman und Hernandez wieder fit - Doch ein Happy End für Tolisso?

Beim FC Bayern läuft die Vorbereitung auf das Matchball-Spiel gegen Dortmund. Zwei Stammspieler sind wieder dabei.

Lange bevor ein dezimierter Bayern-Kader am Mittwoch die Trainingsplätze an der Säbener Straße betrat, drehte Corentin Tolisso wie schon am Dienstag eifrig seine Runden. Der Franzose kuriert wieder einmal einen Muskelfaserriss aus und drohte zuletzt, einen Abschied ohne weiteren Einsatz zu erhalten.

Am Saisonende läuft Tolissos Vertrag aus, dann wird er eine neue Herausforderung suchen. Immerhin, so der Eindruck vom Training, arbeitet der so oft verletzte Mittelfeldspieler für die Chance, sich wenigstens noch einmal im FCB-Dress auf dem Feld zeigen zu dürfen. Nach dem Topspiel gegen Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verbleiben noch drei Partien in Mainz (A), gegen Stuttgart (H) und in Wolfsburg (A).

Um kurz nach elf Uhr legte der verbliebene Tross los mit einer Aufwärmrunde. Nicht dabei waren Omar Richards und Eric Maxim Choupo-Moting. Bouna Sarr absolvierte individuelles Lauftraining. Lucas Hernandez und Kingsley Coman, die am Wochenende in Bielefeld (3:0) wegen leichter Muskelbeschwerden gefehlt und auch am Dienstag nur individuell trainiert hatten, zogen wieder voll mit.

Das französische Duo wird - sollte nichts dazwischenkommen - wieder einsatzbereit sein gegen den BVB.