Coman hat einen Lauf - und warnt vor "PSGs Minikrise"

Kingsley Coman pflegt eine besondere Beziehung zum Gegner im Champions-League-Achtelfinale. Natürlich. Dort wurde er ausgebildet, wuchs zum Profi. Nun kehrt er wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte und spricht über das Duell.

Vom Champions-League-Achtelfinale in Paris berichtet Georg Holzner

Am Dienstag, um 21 Uhr, gastiert der FC Bayern bei Paris St. Germain im Achtelfinalhinspiel der Champions League. Kingsley Coman, der das Finale 2020 (1:0) gegen seinen Ex-Klub PSG entschieden hatte, wird auch jetzt wieder von Beginn an auf dem Feld stehen. Weil er in einem fitten Zustand kaum verzichtbar ist für die Münchner. Und weil er gerade einen ganz guten Lauf hat - mit drei Toren in den vergangenen beiden Ligaspielen.

Nun kehrt er einmal mehr zurück an seinen Ausbildungsverein. "Es freut mich, wieder hier zu sein", sagt Coman. Zuletzt war er "vor COVID im Parc des Princes", erzählt er, "es war eine tolle Erfahrung und eine schöne Atmosphäre. Ich bin immer sehr gerne hier." Damals allerdings ging der FCB sang- und klanglos mit 0:3 unter. Carlo Ancelotti, der damalige Trainer, musste im Anschluss gehen. Lange ist's her.

Diesmal sind die Voraussetzungen andere. Aber erneut geht es um sehr viel. Und Coman ist zuversichtlich. "Der Trainer hat uns gut vorbereitet, damit es keine Überraschungen gibt", so der 26-Jährige: "Wir haben die letzten drei Spiele gewonnen, wir müssen aber weiter konzentriert bleiben und hart weiterarbeiten."

Dass Paris St. Germain indes mit zwei Niederlagen im Gepäck in dieses Achtelfinalhinspiel hineingeht, habe wenig zu sagen. "Es gibt immer solche Phasen im Fußball", sagt Coman: "Das Spiel beginnt bei 0:0. Auch, wenn PSG in einer Minikrise ist, wissen wir, was PSG in der Champions League leisten kann." Gerade dann, wenn die gesamte Kapelle aufläuft und zum Marsch bläst.

Danach sieht es derzeit aus, hat doch auch Kylian Mbappé das Abschlusstraining absolviert und scheint - mindestens - Teil des Kaders zu sein. Mehr dazu weiß auch Coman nicht. "Leider nicht", sagt er grinsend, "ich habe nicht mit ihm gesprochen. Wir werden es dann morgen sehen, ob er spielen kann."