Coman fällt nach Eingriff am Herzen aus

Julian Nagelsmann möchte den Schwung aus den jüngsten Siegen in Leipzig und Barcelona gegen den VfL Bochum mitnehmen und hauptsächlich die Stammformation aufbieten. Verzichten muss er allerdings auf Kingsley Coman.

Herz-OP klingt im Falle Coman dramatischer, als es ist. Dies betonte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag: "Für einen Herz-Chirurgen ist das eher ein leichter Eingriff mit überschaubarem Risiko." Der Franzose habe jüngst darüber geklagt, nicht immer genügend Luft zu bekommen. Ein Langzeit-EKG habe dann eine Herz-Rhythmus-Störung hervorgebracht, die mit einem Eingriff über die Leiste behoben worden sei. "Ihm geht es gut, er klagt nur über einen minimalen Wundschmerz an der Leiste", berichtete Nagelsmann.

Bereits am Dienstag solle der Außenstürmer mit Kardio-Training starten, in eineinhalb bis zwei Wochen ins Mannschaftstraining zurückkehren. Mit einem Comeback ist daher erst Mitte Oktober zu rechnen, nach der kommenden Länderspielphase. Neben Coman fehlt gegen Bochum nur dessen Landsmann Corentin Tolisso, den nach wie vor Wadenprobleme am regulären Dienst hindern.

Einsatzgarantie für Goretzka

Groß rotieren möchte Nagelsmann gegen den Aufsteiger nicht, auch Leon Goretzka bekam einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung bis 2026 quasi vorab eine Einsatzgarantie. "Ich habe nicht vor, ihm gegen seinen Jugendklub eine Pause zu geben. Er soll den Schwung der Vertragsverlängerung ins eigene Stadion mitnehmen", sagte Nagelsmann und nannte Goretzka "einen der torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Welt".

Der eigene Anspruch gegen den VfL laute, an die Grenzen zu gehen. "Wir werden garantiert niemanden unterschätzen. Das ist keine Mannschaft, die nichts kann, wir werden die Punkte nicht im Vorbeigehen holen."

Lewandowski vor Rekord, Müller vor Meilenstein

Gegen 27 Bundesligisten traf derweil Robert Lewandowski in seiner Karriere, der VfL Bochum wäre Nummer 28. Gleichzeitig würde der Torjäger damit - mal wieder - einen Rekord aufstellen, weil er im 13. Bundesligaheimspiel in Serie erfolgreich wäre. Jupp Heynckes von Juni 1972 bis Februar 1973 sowie Gerd Müller von Oktober 1969 bis April 1970 schossen wie Lewandowski in zwölf Heimpartien am Stück mindestens ein Tor. Keinen Rekord, aber einen Meilenstein könnte gegen den VfL Thomas Müller mit seinem 300. Scorerpunkt in der Liga feiern, aktuell steht er bei 299, unterteilt in 130 Treffer und 169 Vorlagen.