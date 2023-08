Colts ernennen Rookie Richardson zum Starting-Quarterback

Die Indianapolis Colts werden mir Rookie-Quarterback Anthony Richardson als Starter in die anstehende Saison gehen. Dies entschied Colts-Headcoach Shane Steichen.

Nur wenige Tage nach dem ersten Preseason-Game (19:23 bei den Buffalo Bills) haben die Colts damit die Rotation der Playcaller vorerst beendet. Im Trainingslager wechselten sich Richardson und Gardner Minshew zunächst ab. Bei den Bills begann Richardson - und leistete sich gleich im ersten Drive eine Interception. Anschließend aber steigerte er sich und hatte Pech, als Alec Pierce einen Pass zu einem möglichen Touchdown fallen ließ.

Top-Athlet mit Nachholbedarf bei der Wurfgenauigkeit

Damit setzen die Colts nach langer Zeit wieder auf einen jungen Quarterback. Nach dem Karriereende des langjährigen Starters Andrew Luck versuchten sich in den letzten vier Jahren bei den Colts unter anderem Bryan Hoyer, Carson Wentz, Philipp Rivers oder zuletzt Matt Ryan und Nick Foles. Mehrheitlich ohne großen Erfolg, die Halbwertszeit auf der Spielmacherposition war sehr begrenzt.

Nun soll es der gerade einmal 21-jährige Richardson richten. Mit einer Körpergröße von 1,93 Meter und rund 110 Kilogramm Körpergewicht weist Richardson Gardemaß für einen Quarterback auf. Er ist ein Modellathlet, dessen Physis beeindruckend ist und der keine Schwierigkeiten haben dürfte, sich in der der rauen NFL-Welt zu behaupten. Zudem ist sein Wurfarm enorm stark, seine Releases sehr schnell. Aber auch auf den Beinen ist er flink unterwegs, kann sich damit in der Pocket gut bewegen und im Rushinggame für Durchbrüche und damit für Raumgewinn oder Touchdowns sorgen. Beim Combine vor den Drafts in diesem Frühjahr legte er Werte an den Tag, die die Experten in Staunen versetzten.

Einzig die Genauigkeit seiner Pässe ist noch ausbaufähig. Hier wies er in seiner College-Zeit, die er bei den Florida Gators verbrachte, eher durchschnittliche Werte auf. Er brachte laut ESPN nur 55 Prozent seiner Würfe an den Mann, laut "Pro Football Focus" waren rund 28 Prozent seiner Würfe sogar "off-target". Zudem kann er nur auf geringe Erfahrung verweisen, da er wenige College-Spiele als Starter absolvierte.

Dennoch, seine athletisches Fähigkeiten haben die Colts-Verantwortlichen überzeugt - und Richardson heftig überrascht. "Ehrlich gesagt war ich schockiert", wird Richardson nach seiner Ernennung zum Starter auf der NFL-Website zitiert. "Im Moment fühle ich mich bereit, aber wer kann schon sagen, ob ich bereit bin oder nicht."

Spätestens wenn die reguläre Saison los geht, wird Richardson wissen, wo er steht. Am 10. September (19 Uhr MESZ) steigen die Colts mit dem Heimspiel gegen die Jacksonville Jaguars ein.