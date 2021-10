Colorados Fluch und junge Wilde in Minnesota und Chicago

In der Central Division bleiben die Colorado Avalanche Favorit, dahinter aber formieren sich neue Kräfte mit vielen jungen Spielern: Die Minnesota Wild mit dem Deutschen Nico Sturm sind genauso hungrig wie die Chicago Blackhawks mit Lukas Reichel.

Colorado Avalanche: Pure Offensivpower mit MacKinnon & Co.

Mit einem jungen und talentierten Kader zählten die Avalanche schon in der Vorsaison zum ultimativen Favoritenkreis für den Stanley-Cup-Sieg. Allerdings plagt Colorado ein Zweitrunden-Fluch: Trotz großer Ambitionen war in den letzten drei Jahren in der 2. Play-off-Runde Schluss. Im Sommer gab es durchaus einen personellen Aderlass: Mit dem deutschen Stammtorwart Philipp Grubauer konnten sich die Avs nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Die Abgänge der Stürmer Joonas Donskoi und Brandon Saad sorgten zudem für Qualitätsverlust in der Tiefe.

Trotzdem zählt die Mannschaft aus Denver weiterhin zu den Top-Teams in der Liga: Mit Hochkarätern wie Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog und Mikko Rantanen stellen die Avalanche eine der besten Sturmreihen der Liga. Überhaupt geht Colorado stets hohes Tempo mit aggressivem Forechecking und brandgefährlichen Offensivverteidigern wie Cale Makar oder Sam Girard.

kicker-Tipp: Die Avs bleiben eine enorm offensivstarke Mannschaft und dürften die Central Division gewinnen. Ob Darcy Kuemper ein würdiger Nachfolger ist, muss der neue Starter erst noch beweisen. Colorado bleibt ein Playoff-Team, könnte aber erneut am Zweitrunden-Fluch scheitern.

Minnesota Wild: Ein junger Kader mit viel Hunger

Will bei den Wild mehr Verantwortung übernehmen: Minnesotas Nico Sturm. Getty Images

Die Wild führen den eingeleiteten Verjüngungsprozess weiter fort. Dass der sportlichen Erfolg nicht ausschließt, zeigte Minnesota schon im Vorjahr, als es sich für die Play-offs qualifizieren konnte und dann in der 1. Runde knapp in sieben Spielen an den Vegas Golden Knights scheiterte (3:4). Langjährige Routiniers wie Zach Parise oder Ryan Suter mussten gehen. Insbesondere die Verteidigung wurde personell ergänzt.

Somit gehen die Wild mit einem jungen Kern an den Start. Die jungen Wilden führt Top-Scorer Kirill Kaprizov an, doch dazu zählen auch Joel Eriksson-Ek oder der Schweizer Kevin Fiala. Mit dem Österreicher Marco Rossi hat Minnesota auch noch ein vielversprechendes Mittelstürmer-Talent in der Hinterhand. Mehr Verantwortung möchte auch der Augsburger Nico Sturm tragen - am liebsten als Center in der 3. Reihe.

kicker-Tipp: Die Wild stellen erneut eine junge, schlagkräftige Truppe und dürften sich von der Eishockey-Begeisterung im "State of Hockey" anstecken lassen. Minnesota schafft erneut den Sprung in die Play-offs.

Chicago Blackhawks: Mit Fleury zurück in die Play-offs

Ein Weltklasse-Goalie für die Blackhawks: Marc-André Fleury fängt jetzt für Chicago. Getty Images

Die Blackhawks streben 2021/22 die Rückkehr in die Play-offs an. Hoffnung machen insbesondere die Neuzugänge: Zwar ging mit Duncan Keith, der dreimal den Stanley Cup nach Windy City geholt hatte, ein Verteidiger-Urgestein. Dafür aber wechselten mit Marc-André Fleury ein Weltklasse-Torhüter, mit Seth Jones ein Top-Verteidiger sowie mit Tyler Johnson auch ein flinker Mittelstürmer, der zuletzt zweimal in Folge den Stanley Cup gewinnen konnte.

Ein gefühlter Neuzugang ist auch Kapitän und Center Jonathan Toews, der die komplette Vorsaison ausgefallen war, sich in der Vorbereitung zurückmeldete und grünes Licht gab. Er könnte zusammen mit Star-Flügelstürmer Patrick Kane wieder ein gefürchtetes Duo bilden. Auch diese beiden holten je drei Stanley Cups. Das deutsche Talent Lukas Reichel will sich über die AHL für einen NHL-Platz empfehlen.

kicker-Tipp: Mit Fleury haben die Blackhawks nicht nur einen absoluten Unterschiedsspieler, sondern auch ein Play-off-Monster verpflichtet. Der Umbruch in Chicago scheint geschafft zu sein. Die Hawks kehren in die Play-offs zurück.

St. Louis Blues: Reicht die Tiefe für die Play-offs?

Harte Checks, harte Schüsse: St. Louis' Verteidiger Colton Parayko. Getty Images

Der Stanley-Cup-Sieger von 2019 schied in der Vorsaison schon mit einem Sweep aus (0:4 gegen die Colorado Avalanche). Leistungsträger wie Abwehrchef Colton Parayko oder Flügelstürmer Vladimir Tarasenko blieben. Über den Sommer verloren die Blues mit Jaden Schwartz und Mike Hoffman zwei Scharfschützen. In diese Positionen könnten die Neuzugänge Pavel Buchnevich oder Brandon Saad schlüpfen.

St. Louis verfügt nach wie vor über viel Qualität in der Spitze: Parayko, Torey Krug, Justin Faulk und Marco Scandella bilden eine klagvolle Top-4-Verteidigung. Im Sturm ragt Ryan O’Reilly als Nummer-1-Center heraus.

kicker-Tipp: Die Blues brauchen mehr Scoring-Touch aus der Tiefe. Eine erneute Play-off-Qualifikation wird kein Selbstläufer.

Winnipeg Jets: Investment in die Abwehr

Abrissbirne für die Jets-Verteidigung: Winnipegs Neuzugang Brenden Dillon (#5). imago images

Die Jets waren schon in den letzten Jahren gut, aber nicht gut genug. In den Play-offs 2021 sweepte Winnipeg erst die Edmonton Oilers (4:0), um daraufhin in der 2. Runde selbst von den Montreal Canadiens gesweept zu werden (0:4). 2021/22 gehen die Kanadier mit einem eingespielten Team an den Start, das durch die Verteidiger Brenden Dillon und Nate Schmidt insbesondere in der Defensive verstärkt wurde.

Winnipeg steht für viel Physis in der Defensive, jedoch auch für schnelle Angriffe in der Offensive. Hier wird erneut viel von den Leistungsträgern Mark Scheifele, Blake Wheeler, Kyle Connor, Nikolaj Ehlers oder Pierre-Luc Dubois erwartet. Mit Connor Hellebuyck wissen die Jets einen der konstantesten und besten Torhüter der Liga zwischen den Pfosten.

kicker-Tipp: Winnipeg kann erneut um die Play-offs mitspielen. Aufgrund der meist recht durchschnittlichen Ergebnisse wird viel von Form und Verletzungen abhängen, ob es für die Qualifikation für die Endrunde reichen wird.

Dallas Stars: Gefährliches Luxusproblem im Tor

Erfahrener Neuzugang: Dallas-Torwart Braden Holtby. imago images

Waren die Stars 2019/20 noch bis ins Stanley-Cup-Finale vorgedrungen, schafften sie es 2020/21 gar nicht erst in die Play-offs. Langwierige Verletzungen der Stürmer Tyler Seguin und Alexander Radulov wogen schwer.

Bei den Neuzugängen setzten die Texaner auf den Faktor Erfahrung und holten mit Torwart Braden Holtby, Verteidiger Ryan Suter und den Stürmern Luke Glendening und Michael Raffl weitere Ü-30-Spieler. Spannend wird der Vierkampf im Tor, denn mit Holtby, Anton Khudobin, Ben Bishop und Jake Oettinger haben die Stars gleich vier Goalies, die Ansprüche stellen zu spielen.

kicker-Tipp: Trotz Top-Spielern wie Jamie Benn oder Joe Pavelski sowie vielversprechenden Talenten wie Jason Robertson kommt der Stars-Kader in die Jahre. Das Championship-Fenster in Dallas könnte bald zufallen.

Nashville Predators: Umbruch in Music City eingeleitet

Kapitän, Abwehrchef, Top-Scorer: Nashvilles Schweizer Roman Rosi. Getty Images

Die goldenen Jahre in Music City scheinen vorbei zu sein. Die Verantwortlichen der Predators ließen im Sommer langjährige Stützen wie Verteidiger Ryan Ellis oder Stürmer Viktor Arvidsson gehen. Zudem beendete auch noch Franchise-Torwart Pekka Rinne seine Karriere. Via Trades wurden jüngere Akteure wie Center Cody Glass oder Abwehrspieler Philippe Myers akquiriert. Zudem will Nashville Talente wie Eeli Tolvanen einbauen und zu Schlüsselspielern heranführen.

Überdies müssen die Leistungsträger der Preds ihre Formkrise überwinden: Stürmer wie Ryan Johansen, Matt Duchene oder Mikael Granlund blieben zuletzt deutlich unter ihren Möglichkeiten. Top-Scorer wurde zwei Jahre in Folge der Schweizer Verteidiger Roman Josi.

kicker-Tipp: Nur wenn Nashville zurück zu alter Form findet, die Neuzugänge einschlagen und auch Torwart Juuse Saros stabil abliefert, können die Predators um die Play-offs mitspielen. Es droht eine schwierige Saison und die nächsten Schritte hin zum Umbruch.

Arizona Coyotes: Auch Kessels Abgang droht

Coyote auf Zeit: Arizonas Stürmer Phil Kessel. Getty Images

Die Coyotes schafften es in den letzten neun Jahren nur einmal in die Play-offs. Arizona befindet sich sozusagen im Dauer-Umbruch. Auch in diesem Sommer ging mit Verteidiger Oliver Ekman-Larsson der Kapitän, Abwehrchef und Schlüsselspieler. Können die Neuzugänge Shayne Gostisbehere und Anton Strålman dieses Vakuum füllen?

Sowohl in der Spitze als auch in der Tiefe sind die Wüstenhunde zu schwach besetzt. Zumal Top-Stürmer Phil Kessel sein letztes Vertragsjahr wohl kaum in Arizona beenden wird: Der Angreifer wird bei den Pittsburgh Penguins gehandelt.

kicker-Tipp: Die Coyotes sind der krasse Außenseiter in der Central Division und dürften kaum realistische Chancen haben.

Lesen Sie auch:

Vorschau Metropolitan Division

Vorschau Atlantic Division