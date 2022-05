MacKinnon-Dreierpack zu wenig: Avalanche verspielen ersten Matchball

Die Colorado Avalanche haben den vorzeitigen Einzug ins Western-Conference-Finale der NHL verpasst - trotz zwischenzeitlich klarer Führung gegen die St. Louis Blues.

Nach Nathan MacKinnons Dreierpack flogen die Käppis aufs Eis - doch am Ende waren die Colorado Avalanche die Verlierer. Getty Images

In der heimischen Arena verlor das Team des deutschen Profis Nico Sturm am Mittwoch (Ortszeit) nach Verlängerung mit 4:5. In der Best-of-seven-Serie führt Colorado aber noch mit 3:2 und benötigt weiterhin nur noch einen Sieg zum Weiterkommen.

Nathan MacKinnons Dreierpack war am Ende wertlos für Colorado: Der 26-jährige Kanadier steuerte erst zwei Tore zur 3:0-Führung bei und traf nach dem 3:3-Ausgleich der Blues in der 58. Minute zum 4:3. Doch Robert Thomas erzwang 56 Sekunden vor Schluss die Verlängerung, in der Tyler Bozak nach 3:38 Minuten den Gästen den Sieg bescherte.

Am Freitag haben die Avalanche in St. Louis die nächste Chance, die Serie für sich zu entscheiden.