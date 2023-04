26 Paraden für eine historische Chance: Grubauer lässt Colorado erneut verzweifeln

Philipp Grubauer und die Seattle Kraken stehen vor dem Einzug ins Viertelfinale der Play-offs. Daran hatte auch der 31-Jährige aus Rosenheim einen Anteil.

Es war ein Duell, das hin und herwogte, doch am Ende setzte sich Seattle durch und könnte den Titelverteidiger nun zu Fall bringen: Die Kraken haben das fünfte Play-off-Spiel bei den Colorado Avalanche mit 3:2 gewonnen und haben in der Nacht zum Samstag vor eigenem Publikum die historische Gelegenheit, erstmals überhaupt ins Viertelfinale einzuziehen. Eine Aussicht, die eine Menge mit Philipp Grubauer zu tun hat.

Schon bei den vorherigen Duellen mit seinem Ex-Klub hatte der Torhüter überzeugt und Colorado mit seinen Paraden immer wieder schier zur Verzweiflung gebracht - nun parierte Grubauer 26 der 28 Schüsse auf sein Tor und legte damit den Grundstein für den Sieg, den Morgan Geekie nach knapp einer halben Stunde mit dem 1:0 auf den Weg brachte.

Boston führt nur noch 3:2

Der 24-Jährige brachte Seattle in Führung (27.), dann waren es Tye Kartye (30.) - in seinem allerersten NHL-Spiel - und Yanni Gourde (42.), die eine Antwort auf das zwischenzeitliche 1:1 durch Nathan MacKinnon (28.) gaben. Dass Evan Rodrigues noch einmal verkürzte (57.), tat den Kraken nichts mehr an, im Gegenteil: Nach dem Sieg in Colorado führen sie in der Serie ebenso mit 3:2 wie die Boston Bruins gegen die Florida Panthers.

Mit einem Sieg wäre das beste Team der regulären Saison schon jetzt ins Viertelfinale eingezogen, doch die Bruins verloren vor eigenem Publikum mit 3:4 nach Verlängerung und vergaben damit den ersten Matchball ihrer Serie.

Auch die Oilers haben gute Karten

Dennoch hat Boston nach wie vor gute Karten auf die Runde der letzten Acht - und das gilt auch für Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers. Bereits in der Nacht auf Mittwoch setzten sich die Kanadier im fünften Spiel gegen die Los Angeles Kings mit 6:3 durch und gingen erstmals in ihrer Serie in Führung. Nun fehlt den Oilers nur noch ein vierter und letzter Sieg, um ins Viertelfinale vorzustoßen.