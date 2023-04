Auftaktsieg gegen den Titelverteidiger: Grubauer und Seattle legen bei Premiere vor

Gelungene Premiere der Seattle Kraken in den Play-offs der NHL. Philipp Grubauer und seine Teamkollegen haben direkt den Titelverteidiger in die Knie gezwungen - und das auch noch auswärts.

Philipp Grubauer ist mit den Seattle Kraken mit einem durchaus überraschenden Auswärtssieg in die K.-o.-Phase der Saison gestartet. Das Team aus dem US-Bundesstaat Washington gewann beim Titelverteidiger Colorado Avalanche im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Damit feierten die Kraken, die erst 2021 gegründet wurden, in ihrem ersten Play-off-Spiel direkt einen Sieg.

Grubauer absolvierte eine starke Partie und parierte 34 der 35 Schüsse auf sein Tor. Zuletzt hatte der 31-Jährige im Mai 2021 in einem Play-off-Spiel mehr Schüsse gehalten - damals noch im Trikot der Avalanche. Die 1:0-Führung Seattles glich Colorado noch im ersten Drittel aus, die Kraken trafen durch Alex Wennberg und Morgan Geekie jeweils zu Beginn des zweiten und dritten Durchgangs.

Jets sorgen für Paukenschlag - Kreider trifft doppelt

Auch in den anderen Partien setzten sich die Auswärtsmannschaften durch. Mit den Winnipeg Jets gelang dem zweiten Wildcard-Team des Westens ein 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)-Überraschungserfolg bei den Vegas Golden Knights, die in der Hauptrunde das beste Team der Western Conference waren. In der Schlussphase nahm Adam Lowry mit zwei Toren die Luft aus diesem Spiel. Zuvor hatten die Jets vor allem in der Defensive überzeugt und nur 17 Schüsse der Hausherren gestattet - weniger hatten die Knights in der ganzen Saison nicht.

Auch die New York Rangers gewannen beim Nachbarn New Jersey Devils mit 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Chris Kreider legte mit zwei Überzahltoren in Newark den Grundstein für den Gästesieg, Torhüter Igor Shesterkin parierte 27 Schüsse.

Der Tampa Bay Lightning fuhr einen ebenso deutlichen 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)-Sieg bei den Toronto Maple Leafs ein. Herausragend hier: Brayden Point (zwei Tore), Corey Perry und Nikita Kucherov mit jeweils drei Scorerpunkten für den Ex-Champion.