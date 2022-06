Cologne Centurions gewinnen Auftaktspiel gegen die Istanbul Rams

Im Eröffnungsspiel der neuen European-League-of-Football-Saison haben die Cologne Centurions ihr Spiel gegen Istanbul gewonnen. Mit 40:38 setzte sich das deutsche Team gegen den Neueinsteiger durch.

Die noch junge Liga wurde am Samstagnachmittag in Köln eröffnet: Im South-Conference-Duell gewannen die Centurions nach 20:12-Halbzeitstand knapp mit 40:38. Offensives Spektakel war den Zuschauern also geboten. Köln war in der Premierensaison im Halbfinale am späteren Sieger Frankfurt Galaxy gescheitert, für Istanbul war es das erste Spiel in der ELF.

In der zweiten Saison spielen zwölf Teams um den Titel der ELF. Neben den Rams sind mit den Vienna Vikings, Raiders Tirol und Rhein

Fire aus Düsseldorf insgesamt vier neue Mannschaften dabei. Kommende Spielzeit werden außerdem Teams aus Italien, der Schweiz und Ungarn hinzukommen.