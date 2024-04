College-Basketball: Clark verabschiedet sich ohne Titel

Caitlin Clark hat zuletzt für Furore gesorgt und die Basketballerinnen der University of Iowa ins Final Four geführt. Dort blieb die Ausnahmekönnerin jedoch ungekrönt beim Duell mit den perfekten South Carolina Gamecocks.

Mit über 32 Punkten im Schnitt hat Caitlin Clark in dieser NCAA-Saison für Aufsehen gesorgt und ihr Team mehr oder minder im Alleingang ins Finale der Women's Championship getragen. Dabei hatten ihre Iowa Hawkeyes von der University of Iowa unter anderem die Titelverteidigerinnen der Louisiana State University bezwungen. Clark waren dabei 41 Punkte gelungen.

Klar also, dass am späten Sonntagabend (MESZ) beim Endspiel gegen die Gamecocks von der University of South Carolina alle Augen auf das 22-jährige Ausnahmetalent gerichtet waren.

30 Zähler waren es diesmal, zusammengetragen durch weite Dreier (fünf von 13) oder mutige Würfe in engster Bedrängnis. Zum Titel reichte die Ausbeute, zu der auch acht Rebounds und fünf Assists gehörten, jedoch nicht. Iowa unterlag den Favoritinnen von der Ostküste letztlich klar mit 75:87. Für South Carolina war es hingegen die Krönung einer perfekten Saison mit 38 Siegen in 38 Spielen.

20,2 Sekunden vor der Schlusssirene wurde Clark unter tosendem Applaus ausgewechselt - zum letzten Mal im Trikot der Hawkeyes. Das Supertalent steht vor einem Wechsel in die Profiliga WNBA und wird am 15. April wahrscheinlich von Indiana Fever als Nummer eins im Draft gepickt.