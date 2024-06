Coleman geht in seine 16. Saison beim FC Everton

Der FC Everton hat Kapitän und Urgestein Seamus Coleman ein weiteres Jahr an den Verein gebunden. Der zum 30. Juni auslaufende Vertrag des 35-Jährigen wurde um ein Jahr verlängert. Coleman war 2009 für rund 70.000 Euro zu den Toffees gewechselt und blieb anschließend - mit Ausnahme einer zweimonatigen Leihe zum FC Blackpool - stets Teil des Profikaders. Mit 12 Einsätzen in der Vorsaison schraubte der Kapitän der irischen Nationalmannschaft sein Konto auf 364 Einsätze in der Premier League für den Verein hoch - so viele wie kein anderer im Trikot des FC Everton.