Colbrelli tastet sich wieder an das Rad heran

Sonny Colbrelli darf gut einen Monat nach seinem Zusammenbruch wieder auf das Rennrad steigen. Dies teilte sein Team Bahrain-Victorious mit.

Der Italiener war am 21. März nach der Auftaktetappe der Katalonien-Rundfahrt in Spanien infolge von Herzproblemen im Ziel kollabiert und bewusstlos zusammengebrochen. Er war umgehend medizinisch versorgt worden, nach eingehenderen Tests wurde entschieden, dass dem 32-Jährigen ein Defibrillator eingesetzt werden muss.

Gut einen Monat nach dem Eingriff tastet sich Colbrelli wieder an das Rad heran. Wie sein Team Bahrain-Victorious mitteilte, sei der aktuelle italienische Meister fit genug, um "Freizeitfahrten und leichte körperliche Aktivitäten" aufzunehmen. Demnach hat sich Collbrelli nach dem erfolgreich verlaufenden Eingriff am 31. März weiteren sportmedizinischen Tests an der Universität Padua unterzogen. Diese "haben eine weitere Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit ergeben", woraufhin Colbrelli grünes Licht bekommen hat.

Ob, und falls ja, wann Colbrelli wieder mit dem Profi-Radsport anfangen kann, teilte Bahrain-Victorious nicht mit. Vorrangig sei momentan "die kontinuierliche Überwachung seines Zustands in den kommenden Monaten." Colbrelli hatte bei der Katalonien-Rundfahrt nach einer dreiwöchigen Pause wegen einer Bronchitis sein Renn-Comeback gegeben.