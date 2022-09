Colatrella übernimmt als Interimstrainer die FCZ-Profis

Zwei Tage nach der Trennung von Cheftrainer Franco Foda hat der FC Zürich U-21-Coach Genesio Colatrella als Interimstrainer benannt. Die Suche nach einer dauerhaften Lösung läuft weiter.

Geboren in Luzern oder dort schon lange tätig: Genesio Colatrella. imago images/Pius Koller

Der 50-jährige Genesio Colatrella ist seit Sommer 2021 Cheftrainer der U 21 beim FC Zürich. Bis die Nachfolge von Franco Foda geregelt ist, übernimmt er die erste Mannschaft als Interimstrainer. Das teilte der Schweizer Erstligist am Freitag mit - zwei Tage nach der Trennung von Foda, der im Sommer die Nachfolge von Meistertrainer André Breitenreiter angetreten hatte.

Colatrella stand als Spieler unter anderem beim SC Kriens sowie dem FC Thun unter Vertrag. 2002 begann er seine Trainerkarriere als Spielertrainer beim Erstligisten Kickers Luzern. Danach wechselte er als Nachwuchstrainer zum SC Kriens, ehe er mehrere Jahre als Nachwuchschef und später auch als Assistenztrainer der ersten Mannschaft beim FC Luzern tätig war.

In Zürich zeichnet Colatrella ab sofort für die Profis verantwortlich - bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist. In bislang acht Ligaspielen holte der FCZ nur zwei Unentschieden und belegt den vorletzten Rang. Auf den neuen Trainer - ob Colatrella oder den Neuen - wartet am 1. Oktober ausgerechnet das Derby beim Stadtrivalen GC.