Cola und Pizza auf der Straße: Bringt Mourinho die Roma voran?

Die Roma hat in den vergangenen Jahren schon bessere Zeiten gesehen. Aktuell schlingern die Giallorossi eher schlecht als recht durchs obere Serie-A-Mittelfeld. Mittendrin: José Mourinho, der noch immer den Schlüssel sucht.

Lautstark von den Roma-Fans empfangen, typisch kecke Sprüche beim Amtsantritt und dann auch noch ein sportlich ansehnlicher sowie erfolgreicher Start mit neun Punkten aus den ersten drei Ligaspielen: José Mourinho und seine Italien-Rückkehr haben Spaß gemacht.

Inzwischen ist der Spaß aber gewichen - für Frust, Enttäuschung und auch etwas Ratlosigkeit. Was ist passiert?

Auf den ersten Blick sind die Römer zwischenzeitlich etwas konservativer geworden, ziehen sich nach Führungen auch gern mal zurück - was etwa nach großartigem Start gegen Rekordmeister Juventus vor ein paar Wochen noch den Sieg gekostet hat (3:4 nach 3:1). Typischer Mourinho-Fußball, möchte man meinen. Allerdings schleift der Portugiese seit vergangenem Sommer weiterhin intensiv am Kader, hat zum Beispiel Wunschspieler Granit Xhaka nicht bekommen. Und auch mit Tammy Abraham oder Winteraddition Ainsley Maitland-Niles ist das Projekt, die Roma ganz oben an die italienische Spitze und zumindest regelmäßig in die Königsklasse zu heben, noch lange nicht fertig.

"The Special One" höchstselbst hat sich dafür Jahre der Arbeit ausgerechnet, es dürfte alles etwas dauern, so der Cheftrainer. Doch wie lang?

"Es ist ein Problem für meine Mannschaft"

Aktuell große Verletzungssorgen vor dem Heimspiel gegen Hellas Verona am Samstag (18 Uhr) lassen Mourinho weitere Trümpfe entgleiten, zumal auch noch Juwel Nicolo Zaniolo mit einer Muskelverletzung wird passen müssen.

Die Ersatzkräfte auf der Bank? Für den früheren Inter-, Chelsea-, Real- oder Tottenham-Coach nicht gut genug. Das hat der 59-Jährige schon mehrmals knallhart betont in dieser Saison. Etwa im Oktober nach einem 1:6 in der Conference League beim norwegischen Vertreter Bodö/Glimt: "Wir haben einen großen Unterschied zwischen den zwei Gruppen der Spieler. Ich kenne die Limits dieser Mannschaft. Ich habe nie bestritten, dass wir einen limitierten Kader haben. Wir haben 13 Spieler, die ein Team repräsentieren, die anderen sind auf einem anderen Level." Nach dem Einbruch gegen Juve folgte dann dieser Satz: "Gegen ein Team mit einer starken Mentalität, einem starken Charakter wie Juventus haben wir Angst bekommen. Es war ein psychologischer Komplex. Für mich ist es kein Problem, ein 2:3 zu kassieren, es ist ein Problem für meine Mannschaft."

Wohl auch deswegen spricht "Mou" öffentlich auch immer wieder von Ergänzungen, die das auch schon aus dem Pokal ausgeschiedene Team in nächster Zeit braucht. Aktuellen Gerüchten zufolge möchte der Roma-Trainer im Sommer den ablösefreien DFB-Nationalspieler Matthias Ginter holen. Fragt sich nur, welche Argumente Mourinho möglichen Neuzugängen bieten kann?

Denn mit 40 Punkten aus 25 Ligaspielen (schon neun Niederlagen) hinken die Giallorossi ihren internationalen Ansprüchen seit Wochen hinterher, eine Siegesserie hat es schon lange nicht mehr gegeben. Nach 22 Runden sind die Hauptstädter gar so schlecht wie seit 2013 nicht mehr. Kollegen wie Luciano Spalletti, Eusebio di Francesco oder zuletzt Paulo Fonseca haben hier deutlich besser abgeschnitten.

"Er hat jetzt schon seine letzte Karte gespielt"

Hat so einige seiner Schützlinge in dieser Saison schon angezählt: Roma-Trainer José Mourinho. imago images/Insidefoto

Und Verträge wie der von Talent Zaniolo (22), der noch bis 2024 gebunden ist, wollen auch angegangen werden.

Kurzum: Mourinho muss an der Zukunft des Klubs genauso hart arbeiten wie an der Gegenwart, wenn sein "Projekt" am Ende nicht zu einem gescheiterten werden soll. Kritik bezüglich seiner Art, Spieler medial zu hinterfragen, hat es ebenfalls schon gegeben - vom früheren Real-, Roma- oder auch England-Coach Fabio Capello (75): "Er hat jetzt schon seine letzte Karte gespielt, indem er seine Schützlinge öffentlich an den Pranger stellt. Ich hätte das nie gemacht. Ich habe auch kritisiert, allerdings mit Respekt. Wenn du so in die Offensive wie Mourinho gehst, das ist dann auch ein ökonomischer Schaden für den Verein." Etwa bei Gesprächen mit künftigen Neuzugängen.

Doch trotz weiterer öffentlicher Ansagen in seinen ersten Monaten ("Es mangelt an Leuten mit Persönlichkeit", "Wir sind ein mittelmäßiges Team") genießt Mourinho dem Vernehmen nach das volle Vertrauen der Bosse - und das der kritischen Roma-Fans. Hier zeigt sich "The Special One" stets volksnah, geht auf Anhänger zu oder es werden Fotos gepostet, wie er Pizza und Cola im Zug oder auf den Straßen der "Ewigen Stadt" genießt.

Bleibt nur abzuwarten, ob der Genuss in Form von Punkten auch wieder ins Roma-Spiel kommt ...