Coe will Leichtathletik "zukunftsfähig machen" - und kündigt "signifikante" Änderungen an

Der frisch wiedergewählte Präsident des Leichtathletik-Weltverbands Sebastian Coe schreckt auch vor weitreichenden Veränderungen nicht zurück, um die Bedeutung der Wettbewerbe zu erhalten. Vielleicht auch in Zukunft als IOC-Chef?

Will die Leichtathletik "spannender" und "unterhaltsamer" machen: Sebastian Coe. IMAGO/NTB

Sebastian Coe ließ sich nicht locken. Der Olympiasieger und britische Lord hatte sich rausgeputzt, im schicken schwarzen Anzug mit modischer Krawatte wurde er in Budapest zum dritten Mal zum Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes gewählt, doch die erste Frage danach galt dem Chefposten im IOC.

Ob er denn an der Nachfolge von Thomas Bach ab dem Jahr 2025 interessiert sei, wurde Coe also gefragt. Doch der 66-Jährige blockte ab, pokert weiter. "Ich kann nur wiederholen, was ich bereits gesagt habe", meinte Coe cool. Er könne eine Kandidatur weder bestätigen, "noch ausschließen". Und überhaupt, seine Aufmerksamkeit gelte jetzt erst einmal der Leichtathletik.

Coe führt den Weltverband World Athletics (WA) seit 2015, einen Gegenkandidaten hatte er kurz vor dem Beginn der WM (19. bis 27. August) nicht. Seine dritte und letzte Amtszeit dauert - jedenfalls offiziell - bis 2027.

Doch Coe hält sich alles offen. Innerhalb von WA ist der ehemalige Abgeordnete des britischen Unterhauses und Macher der Sommerspiele 2012 in London unumstritten, er hat die Leichtathletik als Nachfolger seines Skandal-Vorgängers Lamine Diack wieder aus der Schmuddel-Ecke geholt. "In den ersten vier Jahren meiner Amtszeit habe ich dafür gesorgt, dass das Schiff nicht untergeht. Wir befanden uns in einer sehr ernsten Lage", sagte Coe, der sich längst den Ruf eines Reformers erarbeitet hat.

Coe verweigerte Bach in der Russland-Frage die Gefolgschaft

In der Doping-Causa Russland griff Coe durch, in der Testosteronfrage im Fall Caster Semenya scheute er eine schwierige Entscheidung nicht, krempelte den Verband um. Und auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine bleibt er weiter hart.

"Neutrale" Sportler aus Russland und Belarus wird es in Budapest nicht geben. "Der Tod und die Zerstörung", die die Welt seit dem Angriff auf die Ukraine erleben mussten, "haben meine Entschlossenheit in dieser Angelegenheit nur noch verstärkt", sagte Coe zuletzt. Und verweigerte damit Bach in dieser Frage die Gefolgschaft.

Nun will Coe die Leichtathletik "für die nächsten 30, 40 Jahre zukunftsfähig machen". Die Wettbewerbe müssten unter anderem "spannender" und "unterhaltsamer" werden. Es gehe um "signifikante" Änderungen, um nicht an Bedeutung zu verlieren.

Ob Coe danach tatsächlich ein ernsthafter Kandidat für die Bach-Nachfolge werden kann? Offen. Aber er hat schon einmal eine Idee, wie er den Job erledigen würde. "Wahrscheinlich würde ich eine solche Aufgabe genauso angehen wie derzeit meinen Job bei World Athletics, mit eigenem Kopf", sagte Coe dem Magazin "Der Spiegel".