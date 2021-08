Coca-Cola stoppt Partnerschaft mit Activision Blizzard

Activision Blizzard wird wegen Diskriminierung und sexueller Belästigung verklagt. Die ersten Konsequenzen folgen schnell, große Sponsoren wie Coca-Cola und T-Mobile beenden ihre Partnerschaften. Bedeutet das das vorzeitiges Aus für Blizzards eSport?

Activision Blizzard erlebt turbulente Zeiten. Der Staat Kaliforniern reichte nach einer zweijährigen Ermittlung gegen die Spielefirma Klage ein. Die weitreichenden und schwerwiegenden Vorwürfe von Diskriminierung, Sexismus und einer toxischen Kultur innerhalb der Firma richteten sich an mehrere aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der Firma.

Der Vorfall sorgte für viel Aufruhr: Nach einem offenen Brief von tausenden Mitarbeitern und einem Protest, der weitreichende Unterstützung in der Videospiel-Industrie fand, folgte eine Sammelklage durch Investoren von Activision Blizzard und ein kontinuierlich fallender Aktienkurs. Die finanziellen Konsequenzen nahmen weiter zu: Große Sponsoren wie Coca-Cola und T-Mobile stoppten vorerst ihre Partnerschaften für den eSport.

Große Sponsoren verlassen Activision Blizzards eSport

Sowohl die Overwatch League als auch die Call of Duty League waren davon betroffen. Trotz des laufenden Verfahrens liefen die Ligen am letzten Wochenende wie gewohnt. Auffällig war dabei jedoch das Fehlen von T-Mobile, einem der größten Sponsoren der Liga.

Während der Events waren jegliche Werbeblöcke und Logos des Mobilfunkanbieters entfernt. Die New York Subliners, eins der zwölf Teams in der Call of Duty League, hatten das T-Mobile-Logo auf ihren Trikots überklebt, und das Unternehmen ist auf der Website der Liga nicht mehr als Partner aufgeführt.

Nun folgen zwei weitere große Sponsoren, die ihre Partnerschaften mit Activision Blizzard vorerst einstellen: Coca-Cola und die amerikanische Versicherungsfirma State Farm. Beide Firmen haben ihre Werbeengagements zunächst beendet und wollen, nach Informationen der Washington Post, ihre "Marketingbeziehung mit Activision Blizzard" neu beurteilen.

Ein Sprecher von Coca-Cola teilte diese Woche mit, dass ihnen "die Anschuldigungen gegen Activision Blizzard bewusst" seien und sie "für einen Moment zurücktreten möchten, um zukünftige Pläne und Programme zu überdenken."

Eine erneute zukünftige Zusammenarbeit wird also nicht kategorisch ausgeschlossen, am kommenden Wochenende wird es während der Wettkämpfe in Overwatch und Call of Duty jedoch weder von Coca-Cola noch State Farm finanzielle Unterstützung geben. Vorerst wird Activision Blizzards eSport also ohne zwei seiner größten Sponsoren auskommen müssen.

Das Aus für Blizzards eSport?

Unter Fans hat der Konzern schon seit einiger Zeit einen schweren Stand, wie in einer Ausgabe des kicker eSport Talk besprochen wurde. Wegen der schwerwiegenden Vorwürfe und einer bislang ungenügenden Antwort auf diese, hat die einst so bewunderte Spielefirma an Zuspruch verloren.

Besonders für die ohnehin schon geplagten eSport-Titel ist finanzielle Unterstützung maßgeblich für den Erfolg verantwortlich. Das Ausscheiden von Sponsoren ist daher ein weiteres schlechtes Zeichen.

Für Heroes of the Storm wurde der eSport bereits komplett fallengelassen, Overwatch kämpft seit über einem Jahr mit schwindenden Zuschauerzahlen. Nun verliert der Entwickler noch mehr Unterstützung, Spieler und Zuschauer - zumindest vorerst.

Blizzard hat nach wie vor viele Fans. Allerdings nicht wegen der Firma per se, sondern aufgrund der Spiele, die unangefochtene Größen auf dem Markt sind. Die aktuellen Proteste und Konsequenzen wirken daher immer noch eher wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der Gigant der Spieleindustrie scheint "too big to fail" sein.

Sollten die Proteste allerdings andauern und noch mehr Sponsoren ihre Zusammenarbeit beenden, dürfte selbst Activision Blizzard in die Bredouille geraten, zumindest, was den eSport anbelangt.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame