Die Coaching Zone ist auch bekannt als "technische Zone" und beschreibt einen abgegrenzten Raum außerhalb des Fußballspielfelds, in dem sich sowohl Trainer als auch Betreuer und Ersatzspieler aufhalten dürfen.

Steht in der Coaching Zone: Ole Werner. IMAGO/Nordphoto

Der Bereich ist in der Regel rechteckig und wird von weißen Begrenzungslinien umrandet. Technische Zonen können auf Fußballplätzen in ihrem Standort oder in der Größe variieren, allerdings sind folgende Punkte gängig:

Die Coaching Zone erstreckt sich von der Spielerbank (hier sitzen die Ersatzspieler) bis einen Meter hinter die Seitenlinie.

Dabei reicht sie auf jeder Seite der Ersatzspielerbank mindestens einen Meter über die Breite der Ersatzbank hinaus.

Falls zwischen Spielfeldumrandung und Seitenlinie nicht genügend Platz sein sollte, endet die Coaching Zone vorne an der Seitenlinie (jetzt werden nur die Begrenzungslinien an den Seiten markiert).

Die Technische Zone ist entweder mit Begrenzungslinien oder mit anderen Hilfsmitteln wie Hütchen oder Kegeln markiert.

Regeln zur Coaching Zone

Nun gibt es Regeln, wie viele Personen sich in der Coaching Zone aufhalten dürfen. Lediglich eine dieser Personen darf taktische Anweisungen geben, anschließend muss sie ihren Sitzplatz wieder einnehmen - das ist der Trainer. Oftmals stehen diese jedoch das gesamte Spiel in der Coaching Zone, die Anspannung ist unverkennbar.

In Ausnahmefällen dürfen sowohl Trainer als auch Betreuer die Coaching Zone verlassen. Schon seit 1993 ist die Coaching Zone fester Bestandteil der FIFA-Regeln.