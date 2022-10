Coaching mit 15 und ein Bayern-Satz, der nachhallt: Elf Fakten über den Trainer Xabi Alonso

Als Spieler gewann er fast alles, bei Bayer Leverkusen betritt er erstmals in neuer Rolle die große Bühne: Was ist über den Trainer Xabi Alonso bekannt?

Xabi Alonso hat Fußball im Blut - und sein Vater war ebenfalls Trainer. Periko Alonso, Papa von Xabi, gehörte zum legendären Kreis der Spieler, die 1981 und 1982 mit Real Sociedad Meister wurden, wechselte danach im gleichen Sommer wie Diego Maradona zum FC Barcelona und trainierte 2000/01 Real Sociedad in La Liga. Xabi Alonsos älterer Bruder Mikel spielte in in Spanien und England, sein jüngerer Bruder Jon ist Schiedsrichter.

Xabi Alonso zeigte schon als 15-Jähriger, wo es lang geht. Ihigo Elarre, sein damaliger Trainer in der Fußballakademie von Real Sociedad, erzählte, dass Xabi Alonso einmal, als er sich die Hand gebrochen hatte, neben ihm auf der Bank gesessen habe und ihm immer fünf Sekunden voraus gewesen sei, wenn es um die Anweisungen für die Spieler ging.

Xabi Alonso lernte von einigen der Besten - nicht nur von Guardiola. Er werde "definitiv Trainer werden", sagte Pep Guardiola 2017 zum Karriereende seines Ex-Schützlings und Landsmannes, und zwar "ein guter". Als Spieler wurde Xabi Alonso nicht nur beim heutigen ManCity-Coach ausgebildet. Auch Carlo Ancelotti, José Mourinho, Manuel Pellegrini oder Rafael Benitez gehörten zu seinen Trainern. Unter Benitez spielte er am häufigsten und gewann 2005 die Champions League.

Er strahlt ein besonderes Maß an natürlicher Autorität aus, keine erdrückende, sondern eine angenehme, eine weltmännische Autorität. Michael Reschke

Xabi Alonso ließ sich an der Seite von großen Namen zum Trainer ausbilden. 2019 erhielt er seine UEFA-Pro-Lizenz - genau wie Xavi, Raul, Victor Valdes oder Esteban Cambiasso.

Seine Trainerkarriere startete Xabi Alonso mit 12- und 13-Jährigen. Bei den Infantiles von Real Madrid blieb er ein knappes Jahr - August 2018 bis Juni 2019 - und wurde sofort Meister. Frühzeitig machte er klar, seine Trainerkarriere Schritt für Schritt aufbauen zu wollen, größere Anfragen lehnte er ab.

Xabi Alonso stieg bei seiner ersten Trainerstation im Herrenbereich schnell auf - und wieder ab. 2021 führte er nach zwei Jahren im Amt die zweite Mannschaft von Real Sociedad überraschend in die zweite spanische Liga, in der diese zuletzt 1962 gespielt hatte. Ein Jahr später sah die Welt wieder anders aus: Abstieg als Letzter. Und Xabi Alonso verließ San Sebastian mit Ablauf seines Vertrags.

Xabi Alonso setzt auch als Trainer auf Kontrolle. Seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2013/14 steht Xabi Alonso auf den Plätzen 1 und 3, was die meisten Ballkontakte binnen einer Bundesliga-Saison geht (1675 2014/15 und 1323 2015/16). Das färbt auch auf den Trainer Xabi Alonso ab. "Dominant" mit einer "guten Kontrolle" will er in Leverkusen spielen lassen, "nicht passiv, sondern aktiv". Es ist wie bei Guardiola: "Ich war Mittelfeldspieler, das steckt in mir."

Xabi Alonso steht für Autorität - aber eine besondere. Michael Reschke, von 2014 bis 2017 Technischer Direktor beim FC Bayern, erlebte ihn als "total natürlichen Menschen" und sagt: "Er strahlt ein besonderes Maß an natürlicher Autorität aus, keine erdrückende, sondern eine angenehme, eine weltmännische Autorität." Das werden auch die Bayer-Profis schon gemerkt haben.

Rummenigges Zitat von 2019 hallt noch nach

Xabi Alonso bleibt taktisch flexibel. Als Dogmatiker gilt Xabi Alonso, der bei Real Sociedad oft mit sehr hohem Pressing spielen ließ, in Spanien nicht. Sein Team agierte im 4-2-3-1-System oder im 4-3-3, das er mit hochstehenden Außenverteidigern und einem abkippenden Sechser gerne zu einem 3-2-4-1 transformierte. Auch Konterfußball und mit drei Innenverteidigern - wie beim Debüt gegen Schalke - hat er schon gespielt. Defensive Solidität ist ihm wichtig.

Xabi Alonsos Co-Trainer hat auch noch keine Erstligaerfahrung. Sebastian Parrilla, ein 44-jähriger Argentinier ohne Fußballprofikarriere, steht Xabi Alonso seit der Zeit bei Real Sociedad zur Seite und folgte ihm nun auch nach Leverkusen. Zuvor betreute er verschiedene Nachwuchsteams bei Real Madrid.

Karl-Heinz Rummenigge brachte Xabi Alonso schon als Bayern-Trainer ins Gespräch. Da hatte dieser erst die U 14 bei Real Madrid übernommen. "Meiner Meinung nach müssen wir uns bemühen, dass er irgendwann nach München zurückkehrt", sagte Rummenigge, damals Vorstandschef beim FCB, im April 2019. Zwei Jahre zuvor hatte Rummenigge ihn zu dessen Bayern-Abschied "einen unserer besten Transfers der vergangenen Jahre" genannt. Xabi Alonso sei "der klügste und beste Stratege, den ich je bei uns im Mittelfeld gesehen habe".