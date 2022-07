Coachbetter: Das Ende des Verzettelns

Laptop-Trainer? Inzwischen selbstverständlich. Auch in Sachen Ausbildung und Teamführung schreitet die Digitalisierung voran. Die Zukunft hat längst begonnen. Die Firma Coachbetter bietet dafür nach eigenen Angaben eine "360-Grad-Lösung" an.

Der Klassiker. Natürlich musste es in dem Moment anfangen zu regnen, als Patrick Patzig (34) gerade seine UEFA-Lizenz in der Schweiz absolvierte und geprüft wurde. Die mühsam und aus vielen Kanälen zusammengesuchten Übungen verschwammen auf den Zetteln, die er mit auf den Trainingsplatz gebracht hatte.

In dem Moment nicht schön, doch daraus erwuchs 2018 die Idee, vielen Coaches zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, um ein gutes Training zu gestalten. So hob er mit drei Kollegen das deutsch-schweizerische Unternehmen Coachbetter aus der Taufe, das knapp vier Jahre später 22 Mitarbeiter zählt.

Integrierte App für Spieler

"Wir bieten eine 360-Grad-Lösung", sagt Mitgründer Thomas Grimm (36). So wird digital dies offeriert: Trainingsplanung, Teammanagement, Videoanalyse, Wissensartikel und Kommunikation, auch durch eine integrierte App für Spieler, mit individuellem Profil und Schnittstelle zur Plattform - Innovation trifft Organisation. Exemplarisch seien diese Punkte genannt: eine große Auswahl an Trainingsübungen, Spieler- und Spieleverwaltung bis zum Tüfteln mit taktischen Formationen, speziell erstellte Videoszenen für die Spieler zum Lernen (und manchmal für Eltern, die ihre Kids überschätzen, zur Anschauung), Bereitstellung von Abhandlungen durch Trainer zu Fachthemen.

Grimm sieht in der Benutzerfreundlichkeit einen großen Nutzen für die Kunden, das Einfache, die kurzen Wege - vor allem bei der Auswahl und Komposition der Übungen - waren die Hauptmotivation, das Ganze zu starten, vor allem für Amateurtrainer. "Ein Training zusammenzustellen", sagt Grimm, "ist ja heute eine Wissenschaft für sich." Das stimmt, zumindest, wenn man seinen Trainerjob mit Liebe und Akribie leben und ausfüllen will, also abwechslungs- und lehrreich, ebenso aber mit dem wichtigen Faktor Spaß.

Kooperation mit Borussia Dortmund

Stolz ist Coachbetter auf die Kooperation mit Borussia Dortmund. Die BVB-Evonik-Fußballakademie nutzt die Plattform, um weltweit im Borussia-Stil zu trainieren und auszubilden. "Trainerinnen und Trainer sind für uns der Schlüssel zum Erfolg. Wegen Corona waren wir gezwungen, bei deren Ausbildung schneller als geplant auf digitale Möglichkeiten umzusteigen. Coachbetter ist die optimale, digitale Lösung", meint Christian Diercks, Leiter der Akademie. Partnerschaften pflegt Coachbetter mit Klubs und Verbänden in 16 Ländern, u. a. mit dem Nachwuchsleistungszentrum des FSV Frankfurt und dem Bayerischen Fußballverband.

Alles hat seinen Preis, speziell Qualität. Coachbetter geht jedoch dabei keinen eindimensionalen Weg: Von der kostenfreien über die einfache oder exklusivere Nutzung (ab 199 respektive 299 Euro im Jahr) bis hin zum großen Paket für Vereine (ab 899 Euro im Jahr) ist alles im Angebot.

Übrigens kann die Übungen ausdrucken, wer sich auf dem Trainingsplatz mit Blättern in der Hand letztlich weiterhin wohler fühlt als mit einem Handy. So oder so bietet Coachbetter die Chance, sich nicht mehr zu verzetteln.