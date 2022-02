Coach-Rekord und ein Rücktritt vom Rücktritt: Elf Erkenntnisse aus den Conference Finals

Patrick Mahomes klettert trotz Niederlage in den Bestenlisten, die Cincinnati Bengals feiern einen unkonventionellen Draft Pick - und die Los Angeles Rams einen Spieler, dessen Karriere eigentlich schon vor zwei Jahren vorbei war.

1. Die Bengals können Conference Final. Erst zum dritten Mal nach 1981 und 1988 stand Cincinnati im AFC Championship Game - alle drei Spiele gewann das Franchise und zog in den Super Bowl ein. Nur die Miami Dolphins, New England Patriots und Denver Broncos schafften zuvor drei Siege in ihren ersten drei Conference Finals.

2. Joe Burrow übertrifft alle hohen Erwartungen. Als First Overall Pick 2020 ruhten die Bengals-Hoffnungen auf dem jungen Quarterback, keine zwei Jahre später hat er das Team in den Super Bowl geführt. So schnell schaffte das noch kein an erster Stelle gepickter Spieler. Überhaupt ist Burrow erst der sechste Quarterback der NFL-Historie, der in seiner zweiten Saison in den Super Bowl einzieht. Zuletzt gelang das Russell Wilson 2013.

3. Patrick Mahomes ist auf dem besten Weg in sämtliche Rekordbücher der NFL. Bei der Niederlage gegen die Bengals warf der Chiefs-Quarterback bereits seine Play-off-Touchdowns 26 bis 28. Im Alter von 26 Jahren ist er damit schon auf Platz elf der ewigen NFL-Liste und vorbei an Legenden wie John Elway und Troy Aikman. Mit elf Touchdown-Pässen in einer einzelnen Postseason egalisierte er außerdem den von Joe Montana (1989), Kurt Warner (2008) und Joe Flacco (2012) gehaltenen Rekord - und das, ohne den Super Bowl zu spielen.

4. Auch die Verbindung von Mahomes und Tight End Travis Kelce ist eine ganz besondere. Gegen die Bengals fing der erfahrene Tight End seinen elften Play-off-Touchdown-Pass von Mahomes. Vor dem Duo liegen nur noch die legendären Kombinationen aus Joe Montana und Jerry Rice (Wide Receiver; zwölf) und Tom Brady und Rob Gronkowski (15).

5. Manchmal lohnt es sich doch, einen Kicker zu draften. Rookie Evan McPherson, in der fünften Runde des vergangenen Drafts von den Bengals ausgewählt, entschied bereits das zweite Play-off-Spiel in Folge mit einem siegbringenden Field Goal und schoss Cincinnati in den Super Bowl. Insgesamt hat McPherson alle elf Field-Goal-Versuche in den Play-offs verwandelt - so viele Treffer ohne Fehlschuss gab es in der Postseason-Geschichte noch nie.

Jeden Donnerstag neu! "Icing the kicker - Der NFL-Podcast"

#3: Wer schafft's in den Super Bowl? Chiefs vs. Bengals, 49ers vs. Rams Wild, dramatisch, NFL. In Folge 3 des neuen Podcasts „Icing the kicker” in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei schauen wir auf die Playoff-Duelle in der NFL. Nach den irren Divisional Games folgen am kommenden Sonntag (30.1.) nun die Conference Championship Games. Dabei sind die Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams und San Francisco 49ers. Detti, Shuan, André und Kucze blicken auf das NFL-„Halbfinale” voraus und geben am Ende jeweils ihren Ergebnistipp ab. Die nächste Folge von „Icing the kicker” – diesmal dann mit einem Ausblick auf den Super Bowl – gibt es bereits kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #2: Divisional Duelle Deluxe 20.01.2022 #1: Wundertüte Wild Card Weekend 13.01.2022 Icing the kicker 11.01.2022 weitere Podcasts

6. Comeback können die Rams nur im Championship Game. Seit Sean McVay das Team 2017 übernahm, lag Los Angeles insgesamt 25-mal in der zweiten Hälfte eines Spiels mit mindestens zehn Punkten in Rückstand. 23 dieser Spiele gingen verloren. Die einzigen beiden Siege: ausgerechnet die Conference Finals gegen New Orleans 2019 und nun San Francisco.

7. Die 49ers scheitern an den Limitierungen ihres Quarterbacks. Im vierten Quarter des Spiels gegen die Rams brachte Jimmy Garoppolo nur noch drei von neun Pässen für 30 Yards an und leistete sich zudem eine Interception, die die Niederlage der Niners besiegelte. In allen seinen sechs Play-off-Spielen kommt Garoppolo im vierten Quarter auf ein miserables Passer Rating von 28.0 - das schlechteste seit Beginn der Datenerfassung 1991.

8. Karriereende heißt nicht immer Karriereende. Noch Anfang Januar genoss der alte Safety Eric Weddle den NFL-Ruhestand, rund einen Monat später wird er im Super Bowl auflaufen. Wegen Personalnot hatten die Rams den 37-Jährigen für die Play-offs reaktiviert - obwohl Weddle seit zwei Jahren nicht mehr auf dem Feld gestanden hatte. Im NFC Championship Game hatte der Routinier prompt die meisten Tackles aller Rams-Spieler.

9. Für Odell Beckham Junior hat sich der Trade nach Los Angeles mehr als gelohnt. In den drei Play-off-Spielen mit den Rams fing der Star-Receiver Pässe für 236 Yards - und damit mehr als in den sechs Saisonspielen, die er für die Cleveland Browns absolvierte (232).

10. Mindestens genau so gelohnt hat sich die Akquise von Matthew Stafford. Auf den Tag genau ein Jahr, nachdem die Rams den Quarterback aus Detroit geholt hatten, führte er das Team nun in den Super Bowl. Wenn Stafford am 13. Februar für die Rams aufläuft, hat er zum Zeitpunkt seines ersten Super Bowls mehr Passing Yards und Touchdowns auf dem Konto als alle anderen Quarterbacks der Super-Bowl-Geschichte beim jeweiligen Debüt. Das Warten hat sich also gelohnt.

11. Der Ausgang der beiden Conference Finals hat dem Super Bowl außerdem einen neuen Rekord beschert. Mit Cincinnatis Zac Taylor (38) und Los Angeles' Sean McVay (36) wird erstmals ein Endspiel zwischen zwei Head Coaches ausgetragen, die jünger als 40 Jahre sind.

Rekord-Stadion, Übertragung, Halbzeitshow: Fragen und Antworten zum Super Bowl 2022