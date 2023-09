Coach it like Guardiola - mit FM 2.0? FC-24-Karrieremodus im Test

Zum Start in die neue Ära mit EA SPORTS FC 24 hat der Publisher sich für den Karrieremodus vor allem einem Thema gewidmet: Taktischer soll es werden. Macht EA SPORTS dem Football Manager bald Konkurrenz?

Taktische Visionen, ausschweifende Spielvorbereitung. Schon bei der Ankündigung der neuen Features des Karrieremodus von EA SPORTS FC 24 wurde der Schwerpunkt eindeutig: Taktik. Ein Spiel, das dahingehend für seinen Tiefgang bekannt ist, ist der Football Manager. Allerdings sind auch komplex oder umfangreich Schlagworte, die auf die Simulation von Sports Interactive zutreffen. Daher die Frage: Bleibt der FC 24-Karrieremodus schlicht oder wird er zum FM 2.0?

Taktische Visionen: Manchmal Freiheit, manchmal Eingrenzung

Wortwörtlich den Anfang machen die taktischen Visionen. Denn kurz nachdem ihr euren Trainer erstellt oder einen der authentischen Übungsleiter ausgewählt habt, könnt ihr eure favorisierte Spielweise festlegen. Insgesamt sechs Konzepte stehen euch zur Auswahl.

Auf den ersten Blick sind die Einstellungen bekannt. So wurden keine neuen Optionen hinzugefügt, weshalb die taktische Vision als eine Art Voreinstellung verstanden werden kann. Wer also Jürgen Klopps Forechecking in FC 24 umsetzen möchte, aber nicht weiß, was dafür feinjustiert werden muss, bekommt eine Hilfestellung.

Grundsatzfragen zu Beginn: Wie soll euer Fußball aussehen? kicker eSport

Gleichzeitig bietet EA SPORTS auch Freiheiten. Denn nicht alle ausgewählten Parameter sind in Stein gemeißelt. Bezogen auf das Forechecking, das im Spiel fälschlicherweise als Gegenpressing bezeichnet wird, können zum Beispiel die Breite der Ketten oder auch die Schnelligkeit des Aufbaus angepasst werden. Manchmal mit der Einschränkung, dass ein bestimmter Wert nicht unter- oder überschritten werden darf. Und das ergibt auch Sinn.

So verhindert der Publisher in der Grundidee, dass zur Taktik konträre Einstellungen vorgenommen werden. Exemplarisch: Enge Ketten im Flügelspiel. Gleichzeitig lässt EA SPORTS im Forechecking aber einen Fehler dieser Art zu. So lassen sich die Reihen sehr tief stellen, was im Gegensatz zur eigentlichen Idee der Taktik steht. Diesbezüglich hat der Publisher also noch Nachholbedarf. Ansonsten ist es ein vor allem für Einsteiger oder taktisch weniger versierte Spieler hilfreiches Feature.

Coaching: Gemeinsam sind wir stärker

Auf dem Reisbrett vielleicht "nur" eine Voreinstellung, bezogen auf die Neuerungen allgemein sind die taktischen Visionen jedoch übergeordnet. Denn diese haben Auswirkungen auf andere Features und Funktionen des Modus'. Beispielsweise auf die Entwicklung der Spieler.

Neu in FC 24 sorgen weitere Trainer im Mitarbeiterstab dafür, dass sich für die Spielform angeblich wichtige Attribute nach oben entwickeln. Je nach Position unterschieden sich diese Werte, bleiben aber losgelöst von den Feinjustierungen gleich. Exemplarisch am FC Liverpool demonstriert: Das Forechecking ausgewählt, werden die Außenverteidiger mitunter in Flanken weitergebildet. Schaltet sich der Abwehrspieler vorne mit ein - ein sinnvolles Upgrade. Bleibt der Akteur jedoch bei Offensivaktionen hinten und sichert ab, wird er eher selten Bälle in den Strafraum hineingeben. Das heißt: Je nach Änderung der Rollen sollten sich auch die trainierten Attribute variieren.

Generell fehlen einige wichtige Werte. Im Forechecking wären da Aggressivität oder auch Ausdauer bei den Außenverteidigern. Denn in den Voreinstellungen sieht EA SPORTS vor, dass diese mit angreifen. Da sie dadurch immer wieder die Linie auf und ab laufen müssen, sollten diese Attribute nicht fehlen. Dementsprechend deutet sich an: Ganz auf die Hilfe des Entwicklers verlassen solltet ihr euch nicht. Positiv ausgedrückt, werdet ihr aufgefordert, auch über den Tellerrand hinaus zu denken.

Spielvorbereitung und Training: 90 Minuten auf dem Reisbrett planen?

Kommt es schließlich zu den ersten Partien, erhaltet ihr ein kleines Briefing zum Gegner. Anders als im FM ist dieses eher kurz gehalten. Dargestellt werden die Philosophie und Stärke des Gegners, dazu wichtige Akteure in der Offensive sowie Defensive.

Längst überfällig für den Karrieremodus, denn bisher sprang der virtuelle Trainer stets ins kalte Wasser. So könnt ihr euch etwas auf das Duell einstellen und eventuell Kleinigkeiten im Vorfeld anpassen. Wonach die wichtigen Spieler des Gegners ausgewählt werden, ist unklar. Auch hier besteht Nachholbedarf. Kurze Informationen, eventuell ein Scoutingbericht, um zu wissen: Ist der Stürmer schnell? Physisch stark?

Der Gegner in der Analyse. Ein paar Fragen bleiben aber offen. kicker eSport

Habt ihr die Vorbereitungen abgeschlossen, könnt ihr noch mal auf den Trainingsplatz. Die bekannten Skill-Spiele tragen nicht mehr zur generellen Entwicklung der Spieler bei, sondern beziehen sich nun auf die PlayStyles. Eine interessante Kombination mit der Spielvorbereitung, denn: Stellt ihr euch auf eine Partie mit viel Ballbesitz ein, könnt ihr ein entsprechendes Übungsszenario auswählen und bei erfolgreichem Abschluss den teilnehmenden Spielern einen temporären PlayStyle verschaffen. Passend zu den großen erwarteten Spielanteilen wären Tiki-Taka oder Schnittstellenpass denkbar.

Gibt es beim allgemeinen Training also keine Skill-Spiele mehr, könnt ihr dafür die Intensität beeinflussen. Ein häufig genutztes Wort bei Übungsleitern ist die Belastungssteuerung. Je nachdem in welcher Phase der Saison ihr seid, ob englische Wochen anstehen, könnt ihr bei jedem Akteur festlegen, wie intensiv dieser trainiert. Deutlich angenehmer und näher an der Realität als Trainer, als die eher mühseligen Szenarien zu spielen.

Taktische Visionen auch Teil des Scoutings - allerdings nicht plausibel

Müsst ihr euer Team noch verstärken, könnt ihr euren Scout anweisen, die Spielphilosophie zu berücksichtigen. Hier gibt es allerdings große Mängel. Der erste ergab sich bereits aus dem Deep Dive im Vorfeld zu FC 24. Dort hieß es, dass bezüglich des Tiki-Taka Akteure gesucht würden, die zum Beispiel im Kurzpassspiel "gut" sind. Woran sich der Scout konkret orientiert, was "gut" ist, geht nirgends hervor. Ebenso, welche Werte er berücksichtigt.

Im Coaching-Menü kann etwas versteckt die Entwicklung aufgerufen werden. Dort sind, wie zuvor beschrieben, Attribute zu sehen, die speziell für die taktische Vision verbessert werden. Wahrscheinlich sind das auch diejenigen Werte, an denen sich der Scout orientiert. Daher bleiben viele Fragen offen, ein manuelles Einstellen der Attribute erscheint fast sinnvoller. Übrigens: Im Jugendbereich wurde die taktische Vision außen vor gelassen, was rätselhaft ist.

Taktische Ansicht: POV von der Auswechselbank

Wer die Partien nicht selbst spielt, sondern simulieren lässt, kann nun direkt von der Seitenlinie aus zuschauen. Allerdings ist das Feature nicht gut umgesetzt. Schlüpft ihr nicht in die Haut des Trainers, seid ihr direkt hinter ihm - also eher ein Spieler auf der Auswechselbank. Zum einen wird euch dadurch der Blick teilweise versperrt, zum anderen lässt sich generell nicht viel erkennen.

Als Coach den Überblick behalten? Mit der Trainer-Kamera steht man sich dabei selbst im Weg. kicker eSport

Auch hier hätte es viele Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. An erster Stelle natürlich aus der Sicht des Trainers. Aber auch diesen zu steuern, wäre interessant. Sich in der Coaching-Zone bewegen, gestikulieren, Kommandos geben - Letzteres in Kombination mit bekannten Werten wie Bissigkeit oder Moral.

Fazit: Der FC-24-Karrieremodus bleibt sich treu

Nein, der Karrieremodus von EA SPORTS FC 24 wird nicht der FM 2.0. Da die neuen Features eher oberflächlich sind, fällt der Modus weiterhin nicht zu komplex aus. Trotzdem weckt er das Interesse an Themen wie Taktik und spielerischer Ausrichtung. Wohl eher ungewollt ist es dennoch notwendig, selbst etwas ins Detail zu gehen.

Die grundlegenden Innovationen bleiben zwar aus, das heißt aber auch: Wer in den letzten Teilen der Reihe Spaß an der Managerkarriere hatte, wird sie auch weiterhin genießen können. Ein Kaufgrund sind die Neuerungen an sich allerdings nicht - auch wegen der vergebenen Möglichkeiten.