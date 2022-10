Club vor Düsseldorf: Schindler sieht eine "ernste Situation"

Die Lage ist äußerst angespannt. Nach drei Niederlagen in Folge findet sich der 1. FC Nürnberg dieser Tage auf Rang 16 wieder. Nun steht ein Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf an - und der Club mit dem Rücken zur Wand.

Die Stimmung, die sich am vergangenen Sonntag im Max-Morlock-Stadion breitmachte, hatte etwas von Hoffnungslosigkeit. Noch bevor Schiedsrichter Timo Gerach dem Spiel ein Ende setzte, waren zig Sitzschalen auf den Tribünen leer geworden. Selbst die Fans in der Nordkurve stellten in den letzten Minuten ihre Unterstützung ein - stattdessen gab es hämischen Beifall, als Enrico Valentini aus dem Rückraum weit über das Tor schoss.

Am Ende stand ein 2:3 gegen Holstein Kiel, auch das Debüt von Markus Weinzierl hatte nicht die erhoffte Wende gebracht. Beinahe noch bedenklicher als das Resultat war allerdings die Melancholie und der Unmut, der sich an diesem Nachmittag auf den Tribünen Bahn brach.

Wir sehen es als unsere Pflicht, die Fans zurückzugewinnen. Christopher Schindler

Das stößt auch bei den Spielern auf Verständnis. "Man muss sich die Kritik gefallen lassen, das ist ganz klar", sagt Kapitän Christopher Schindler. Auch an der Mannschaft gehe die derzeitige Lage nicht spurlos vorüber, im Gegenteil. Das Team, betonte Schindler, nehme es sich zu Herzen, dass der Club nach den ersten elf Spielen nur auf Platz 16 steht - und das, obwohl er vor der Saison das Ziel ausgerufen hat, sich im ersten Drittel der Tabelle einzuordnen.

Es geht auch darum, die Stimmung zu drehen

Weil sich der FCN jetzt aber in "einer ernsten Situation" wiederfinde, gehe es, so Schindler, erst einmal darum, "stabil zu werden" und "in ruhigere Fahrwasser zu kommen". Dafür zählt an diesem Samstag beim Auswärtsspiel in Düsseldorf nichts anderes als ein Sieg.

Nur mit drei Punkten lässt sich die Stimmung drehen - und auch das ist in der gegenwärtigen Lage von hoher Bedeutung. Schindler betont deshalb: "Wir sehen es als unsere Pflicht, die Fans zurückzugewinnen." Dass die Mannschaft den Anhang zumindest vorerst verloren hat, das war am Sonntagnachmittag nicht mehr zu übersehen.