Club verlängert wohl mit Kapitän Valentini

Enrico Valentini, Kapitän des 1. FC Nürnberg, scheint noch nicht am Ende seiner aktiven Karriere angelangt zu sein. Wie die "Nürnberger Nachrichten" am Mittwochabend berichteten, ist die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2025 nur noch Formsache. Die Frage nach einer Kabine ohne den beim Club ausgebildeten Rechtsverteidiger "stellt sich nicht", deutet Trainer Cristian Fiel vielsagend die Ausdehung des Arbeitspapiers an.