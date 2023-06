Club-U-23: Wolf hat Respekt vor "gestandenen Herrenteams"

Andreas Wolf hat mit Vincent Novak beim 1. FC Nürnberg die Rollen getauscht und den Cheftrainer-Posten der U-23-Mannschaft übernommen.

Als Andreas Wolf am Dienstag die U-23-Youngster zur ersten Trainingseinheit bat, schwelgte so mancher Fan in melancholischer Erinnerung an längst vergangene erfolgreiche Zeiten des 1. FC Nürnberg. Mit dem 41-Jährigen, der zuvor zwei Jahre lang für die U 19 in der A-Junioren-Bundesliga verantwortlich war, wechselt ein Urgestein und Publikumsliebling auf die Trainerbank des Regionalliga-Kaders.

Zwischen 1997 und 2011 räumte Wolf als eisenharter Verteidiger in 243 Einsätzen für seinen Club alles aus dem Weg, was aufs Nürnberger Tor zurollte. Der Local-Player hatte maßgeblichen Anteil am historischen DFB-Pokal-Sieg 2007 und dem sechsten Tabellenplatz in der Bundesliga in derselben Saison.

Erfolgreich in der U 19

Nach Stationen bei Werder Bremen und der AS Monaco kehrte er 2014 als Co-Trainer der U 21 zum FCN zurück, erwarb alle Trainerscheine bis zur A-Lizenz, verließ aber nach zwei Jahren seinen Herzensverein wieder, als der damalige NLZ-Leiter Michael Köllner den gesamten Nachwuchsbereich umkrempelte. Erst 2019 kehrte Wolf, der zwischenzeitlich eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann absolvierte, erneut zum fränkischen Traditionsklub zurück und übernahm vor zwei Jahren die U 19, die er mit den Rängen zwei und drei zweimal in Folge in die Spitzengruppe der A-Junioren-Bundesliga führte.

Dabei hat er Talente wie Nathaniel Brown (20, elf Zweitliga-Einsätze) und den erst 17-jährigen Can Uzun (drei Zweitliga-Spiele) weiterentwickelt, die in der abgelaufenen Saison den Sprung zu den Profis geschafft haben. Sehr zur Freude ihres ehemaligen Coaches: "'Nene' ist oben angekommen. Auch Can hat es in den Zweitliga-Spielen super gemacht, hat gute Ansätze gezeigt. Jetzt muss er sich durchbeißen, die Qualität hat er. Es ist immer schön, wenn es Jungs aus dem eigenen NLZ packen."

Im 4-3-3-System

Nun folgt mit der Beförderung zum U-23-Coach, der Nahtstelle zwischen Nachwuchs- und Profibereich, für Wolf der nächste Schritt im NLZ. Übrigens im Ringtausch mit Vincent Novak. Der Assistent von Cristian Fiel übernahm nach dessen Ruf zu den Zweitliga-Profis im Februar vorübergehend die U 23 und coacht nun Wolfs bisherige U 19. "Der größte Unterschied zur U 19 sind unsere Gegner, gestandene Herrenteams wie Bayreuth oder Schweinfurt", hat Wolf Respekt vor der Regionalliga, sieht aber "den Vorteil, dass ich die Spieler kenne und sehr viele schon in der U 19 trainiert habe. Mit Cristian Fiel war ich bisher fast täglich im Austausch. Jetzt, wo er bei den Profis ist und ich bei der U 23, machen wir das einfach eine Etage höher."

Wie seine Vorgänger Fiel und Novak bevorzugt auch Wolf ein 4-3-3-System mit technisch hochwertigem Flügelspiel. Vor dem anstehenden Umbruch im Kader ist dem Ex-Profi nicht bange. Immerhin haben zehn Spieler den Verein verlassen. Intern rücken gleich neun aus Wolfs U-19-Kaderschmiede nach. Die einzigen externen Neuzugänge sind bisher Keeper Armin Olayo (20) von Eintracht Trier und der offensive Mittelfeldspieler Batuhan Gögce (18/Union Berlin U 19).