Club-Trainer Fiel stellt sich am Dienstag vor

Nur drei Wochen liegen beim 1. FC Nürnberg zwischen Saisonende und Trainingsauftakt. Am Dienstag präsentiert sich der Club rund um Neu-Trainer Cristian Fiel erstmals nach der Sommerpause - inklusive Pressekonferenz.

Noch ist es beim FCN verhältnismäßig ruhig, anders als vor einem Jahr steht der Kader für die neue Saison 2023/24 ganz und gar nicht. Doch Sportdirektor Olaf Rebbe bittet um Geduld. Selbstredend wird der Transfermarkt zwar sondiert, so richtig Fahrt hat das Transferkarussell aber noch nicht aufgenommen. Mit dem Spanier Ivan Marquez präsentiere der FCN immerhin schon einen ersten Neuzugang, der die Innenverteidigung stabilisieren und die Rolle von Kapitän Christopher Schindler (Kreuzbandriss) einnehmen soll.

Fiel-Vorstellung am Dienstag

Nachdem der Club am Montag mit den obligatorischen Leistungstests aus dem Urlaub zurückkehrt, steht am Dienstag der offizielle Trainingsstart auf dem Programm, ab 10.30 Uhr arbeiten die Profis des FCN am Grundgerüst für die neue Saison, bevor nur fünf Stunden später die zweite Einheit geplant ist. Der neue Trainer, Fiel, ist zwar kein Unbekannter im Verein, betreute er doch seit 2021 die U 23 des FCN und war seit Februar Co-Trainer der A-Mannschaft unter Dieter Hecking, wird sich ab 13.30 Uhr aber dennoch den Fragen der Journalisten im Rahmen einer Pressekonferenz stellen und sicherlich einen kurzen Einblick geben, wie er sich das Spiel der Nürnberger unter seiner Leitung vorstellt.

Klar ist, dass Fiel, der in Dresden als Trainer schon Zweitliga-Luft schnupperte (2019), ein Spielsystem mit Flügelspielern bevorzugt, etwa ein 4-3-3. Eine Spielweise, auf die Nürnbergs Ex-Coach Robert Klauß (bis Oktober 2022) weniger setzte. Deswegen braucht es dringend flinke und quirlige Akteure für die Außenbahn, mit Benjamin Goller hat der Zweitligist zumindest eine Option für die rechte Seite.

Hayashi-Verkündung wohl am Montag

Gut in dieses Profil passen dürfte Daichi Hayashi (26), dessen Transfer an den Valznerweiher übereinstimmenden Medienberichten zufolge schon in trockenen Tüchern ist, einzig die offizielle Verkündung des FCN steht noch aus, soll aber am Montag erfolgen. Der offensiv denkende Japaner, kommend von der VV St. Truiden aus Belgiens höchster Spielkasse, bevorzugt zwar eine zentrale Position im Angriff, kann aber auch durchaus eine Flügelposition, insbesondere die linke bekleiden.

Personalien wie die von Jannes Horn oder Jens Castrop bleiben indes weiter unklar. Horn wird wohl zurück zum VfL Bochum kehren (der kicker berichtete am Donnerstag), Castrops Kaufoption in Höhe von 450.000 Euro hat der FCN gezogen. Wie die "Bild" am Freitag berichtete, kann der 1. FC Köln, der sich in den Verhandlungen mit Nürnberg ein Rückholrecht für den 19-Jährigen einräumte, nur wieder an den Rhein wechseln, wenn der Bundesligist mehr als den doppelten Betrag der 450.000 Euro auf den Tisch legt. So oder so also eine Win-Win-Situation für den Club, der bekanntermaßen finanziell nicht auf Rosen gebettet ist.