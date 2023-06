Bouanga hält die Titelhoffnung in L.A. am Leben

Im Final-Hinspiel der CONCACAF Champions League hat sich der mexikanische Club Leon einen Vorteil verschafft. Gegner Los Angeles FC darf aber vor allem dank eines späten Treffers weiter Hoffnung schöpfen.

Im Estadio Nou Camp, Heimstätte des Club Leon, waren die Gastgeber gegen den Rivalen aus der US-amerikanischen MLS früh in Führung gegangen. Tesillo hatte bereits nach acht Minuten das 1:0 erzielt, indem er eine Flanke von Ecuadors Nationalspieler Mena per Kopf ins rechte Eck beförderte. Mena selbst war es dann vorbehalten, in der fünften Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs per Elfmeter auf 2:0 zu stellen.

Dass der L.A. FC mit keiner Zwei-Tore-Hypothek ins Rückspiel im heimischen Banc of California Stadium antreten muss, hat das Team von Cheftrainer Steven Cherundolo Angreifer Bouanga zu verdanken. In der sechsten Minute der Nachspielzeit verwertete der Gabuner eine Flanke zum 1:2 und sorgte damit für großen Jubel bei den Gästen, die mit dem Ex-Münchner Timothy Tillman in der Startelf angetreten waren.

Beide Vereine kämpfen um den erstmaligen Gewinn der nordamerikanischen Champions League. Während der 2014 überhaupt erst gegründete Los Angeles FC zum ersten Mal im Endspiel steht, ist es für Leon die zweite Final-Teilnahme nach 1993.